Pensioni, 100 euro bonus in arrivo: non se l’aspettava nessuno | Questo dettaglio ti dice se spetta anche a te

Sono in arrivo 100 € di bonus per tutti i pensionati. Non se lo aspettava nessuno, ma poi scoprire se ne può beneficiare anche tu.

Stiamo avvicinando a fine mese e le pensioni diventano un tema sempre più caldo. Sono diversi anni che i pensionati italiani chiedono un aumento dei loro trattamenti mensili. Fino ad oggi però tutte le richieste sono state sempre vane.

La legge di bilancio 2024 però sembra aver aperto uno spiraglio a questa fascia della popolazione che risulta essere spesso svantaggiata, messa in difficoltà da un’economia che non gli vede mai tutelati. Purtroppo il divario è fin troppo eccessivo tra coloro che hanno le cosiddette pensioni d’oro e coloro che invece devono accontentarsi del minimo offerto dallo Stato italiano.

Ecco per quale motivo ancora prima di richiedere un aumento delle pensioni, quello che si chiede allo Stato una sorta di tutela nei confronti di tutti i pensionati. Non sono pochi coloro che dopo aver lavorato per una vita intera, lamentano di avere una pensione veramente misera, che rende quasi impossibile avere una vita perlomeno dignitosa.

Intanto però sembra arrivare qualche buona notizia, come ad esempio un aumento fino a 100 € al mese che potrebbe riguardare Bonaparte dei pensionati. Questo aumento quasi inaspettato arriva grazie alla riforma prevista proprio dalla legge di bilancio. Occorre comprendere se si rientra tra coloro che ne potranno beneficiare.

Riforma Irpef e benefici sulle pensioni

Ciò a cui ci si riferisce e che potrebbe offrire un grande beneficio anche ai pensionati, oltre che a tutti coloro che lavorano come dipendenti, è la riforma Irpef. Questa è stata decisa appunto dalla legge di bilancio 2024, entrata in vigore sul finire del dicembre 2023, solo adesso si stanno mettendo in atto alcune migliori da essa pensare. tra queste anche la riforma Irpef.

Per tutti coloro che non sapessero di cosa si tratta si ricorda che coloro che hanno un reddito annuo compreso tra i 15.000 e 28.000 € vedranno applicarsi uniformemente un’aliquota del 23% anziché del 25%.questo si traduce ovviamente in netta aumento tanto degli assegni pensionistici quanto di eventuali salari per tutti i dipendenti.

Provvedimenti in arrivo anche per le pensioni più basse

A questo punto però ci si chiede se anche le pensioni più basse avranno diritto a ricevere un piccolo vantaggio. Infatti per poter godere di questo aumento dovuta alla riforma si deve ricevere un assegno pensionistico pari almeno a 15.000 € all’anno.

Attualmente la riforma purtroppo ha escluso tutti coloro che hanno pensioni estremamente basse.si spera che nei prossimi anni le cose possano cambiare nuovamente.