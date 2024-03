Lavoro, occasione per 1,4 milioni di lavoratori: i profili più ricercati sono quelli senza laurea

Prevista una raffica di assunzioni prima dell’estate. Scopriamo quali sono le posizioni più ricercate e quali requisiti necessitano.

Con l’arrivo della primavera, e poi dell’estate, è naturale che riprendano vigore alcuni settori economici tradizionalmente stagionali. E, conseguentemente, fioccano anche numerose offerte di lavoro: a tempo determinato, certo, ma con i tempi che corrono già questa è un’ottima notizia.

E’ infatti previsto, da adesso a fine maggio, l’inserimento di ben 1.400.000 nuovi lavoratori in vari comparti. Un risultato che segna un bel +8,7% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo è ciò che riporta un bollettino recente, stilato su commissione di Unioncamere e Ministero del Lavoro.

Prima però di entrare in qualche dettaglio sui posti vacanti e sui requisiti per ottenere almeno un colloquio, è necessario soffermarsi su una anomalia – molto contemporanea – che affligge l’attuale mercato del lavoro. Stiamo parlando del cosiddetto “gap tra domanda e offerta“.

Con tale formula si intende il persistente disallineamento tra l’offerta di posti vacanti da parte delle aziende e la domanda di assunzione da parte di aspiranti lavoratori. In pratica, le aziende ricercano profili con caratteristiche specifiche, le quali molto spesso non risultano presenti tra le skills dei candidati. Un disallineamento che, complessivamente, supera ampiamente il 40%.

I profili professionali più ricercati

Il bollettino di Unioncamere e Ministero del Lavoro ci indica anche quali siano tali profili più richiesti, in quanto particolarmente difficili da trovare. Si tratta prevalentemente di operai e tecnici specializzati: una tipologia di lavoro, peraltro, che non richiede alcuna laurea. Un problema che le imprese risolvono, spesso, andando a pescare il personale qualificato all’estero.

Ma quali sono i lavori più ricercati in generale nel trimestre marzo-maggio 2024? Dove deve puntare un giovane o un disoccupato per ottenere una possibilità? Il settore che maggiormente è alla ricerca di dipendenti da assumere prima dell’estate è indubbiamente il terziario, con oltre 900.000 ingressi previsti.

Oltre 1.400.000 nuovi posti di lavoro

A seguire, gli altri settori, fra i quali spicca quello turistico: gli ingressi previsti a fine maggio non dovrebbero superare le 300.000 unità, ma è più che probabile che la ricerca di personale prosegua anche nei mesi successivi.

250.000 nuovi lavoratori dovrebbero venire assunti nel settore manifatturiero, in particolare nelle aziende meccaniche, informatiche ed elettroniche. Poco meno di 200.000 nuove unità sono invece previste nel commercio e, a seguire, circa 150.000 nell’ambito dei servizi alla persona. Quindi, che dire: per chi cerca lavoro è il momento giusto per farsi avanti!