Visite mediche, in tre mosse risparmi migliaia di euro | La prossima prenotazione falla così

Presentiamo un breve vademecum dedicato a come abbattere il costo delle cure per la nostra salute. Tre semplici consigli utili per tutti.

Il Servizio Sanitario Nazionale, il quale dovrebbe garantire l’accesso universale alle cure mediche, molto spesso purtroppo si rivela inefficiente e, talvolta, anche costoso.

Non è infatti un mistero il fatto che sempre più italiani siano costretti a rivolgersi alle cure private – nonostante gli alti costi che queste presentano – a causa dell’impossibilità di prenotare, in tempi ragionevoli, un esame diagnostico o una visita specialistica. E talvolta, quando non si riesce ad arrivare a fine mese, anche il semplice ticket da pagare può rappresentare una complicazione.

Una situazione, quella appena descritta, che ha portato moltissimi a rinunciare a curarsi, il che rappresenta un vero e proprio problema, personale e sociale. Personale, ovviamente, perché con tale rinuncia non si fa neanche prevenzione e si rischia, seriamente, di scoprire patologie pericolose quando ormai è già troppo tardi.

Il problema è anche sociale, in quanto l’abbandono in massa delle cure mediche da parte degli strati più poveri della popolazione spinge ulteriormente verso lo smantellamento delle eccellenze presenti nel servizio sanitario pubblico, a tutto favore dell’imprenditoria privata, la quale nella sanità ha trovato una vera gallina dalle uova d’oro.

Come risparmiare sulle visite mediche

Ma, come promesso, vediamo come è possibile talvolta risparmiare sui costi della sanità pubblica, grazie a tre semplici suggerimenti. Il primo consiglio che presentiamo è quello di conservare tutte le ricevute fiscali e le fatture relative alle spese per medicinali, per le visite, le eventuali protesi e gli esami diagnostici.

Oggi, com’è noto, con la dichiarazione dei redditi semplificata in teoria il contribuente dovrebbe ritrovarsi, nella precompilata, già tutte le spese detraibili al 19% già caricate. Ma capita però assai spesso che – a causa magari di qualche bug informatico – non tutto ciò che si può scaricare sia stato regolarmente registrato, pertanto il nostro riscontro “cartaceo” può farci anche generare qualche euro di risparmio in più.

Screening gratuiti e esenzione dal ticket

Un ulteriore suggerimento è quello di approfittare degli screening di prevenzione gratuiti che praticamente tutte le regioni fanno in relazione alle malattie tumorali più diffuse.

Pap-test, mammografia e test del sangue occulto nelle feci sono i controlli più comuni, ai quali tutti i cittadini italiani possono accedere senza pagare alcunché. Infine, ricordiamo anche che – in base alla propria situazione anagrafica, lavorativa e reddituale, è possibile essere esentati completamente dal pagamento del ticket. Semplificando, a beneficiare di tale importante agevolazione sono i bambini con meno di 6 anni, gli over 65, i disoccupati, i titolari di pensione sociale o pensione minima con più di 60 anni, i malati cronici, gli invalidi e gli affetti da patologie rare.