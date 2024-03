Caro benzina, con questa nuova abitudine tagli i prezzi del carburante: perché non ci ho pensato prima?

Si può contrastare il caro benzina in maniera molto semplice attuando questa nuova abitudine.in questo modo si ha un taglio netto dei prezzi del carburante.



È ormai da molti mesi che non si fa altro che parlare di un aumento dei prezzi della benzina e del carburante in generale. Purtroppo si tratta di una problematica che pesa non poco sul budget familiari. Non sono poche le famiglie che posseggono anche più di una macchina, questo si traduce in un consumo di carburante veramente elevato.

Allo stesso tempo l’aumento del costo del carburante non fa più notizia. Siamo mai abituati ai prezzi che vogliamo sui tabelloni dei benzinai. Se ben ricordate tutto era iniziato già ai tempi del COVID in cui i prezzi del carburante erano schizzati alle stelle, poi ci hanno messo lo zampino le varie guerre che sono successe in Europa e nel mondo. La difficoltà di rifornimento non ha fatto altro che peggiorare la situazione.

Ad oggi purtroppo il carburante in generale, che si tratti di benzina o di diesel, ha toccato dei prezzi mai visti prima d’ora. Basta pensare che in pochi anni si è passato a un aumento del 95% per quello che riguarda la benzina e del 100% per quello che riguarda il diesel. Un aumento che ormai è diventato insostenibile ma che può essere contrastato.

Ovviamente ci sono alcuni tips di risparmio che possono essere applicate da tutti gli automobilisti. Ma c’è anche una nuova abitudine che si può adottare affinché si consumi la minore quantità possibile di carburante.

Come risparmiare sul carburante

Per risparmiare sul carburante auto è possibile, l’importante è riuscire ad applicare alcuni semplici accorgimenti che possono portarti a una spesa minore. Innanzitutto il consiglio che danno tutti gli esperti è quello di non mettere mai poco carburante all’interno del serbatoio. Maggiore è lo spazio vuoto lasciata all’interno del serbatoio stesso, più veloce velocemente evaporerà il carburate.

Altrettanto importante è riuscire a trovare il distributore che applica il prezzo minore, anche se si tratta di pochi centesimi. Servirsi sempre al self-service e infine fare attenzione alla manutenzione dell’auto, tendo d’occhio alcuni elementi come la pressione dei pneumatici. ma il modo più efficace di risparmiare è quello di valutare la possibilità di utilizzare mezzi di trasporto alternativi.

Il ciclismo ti aiuta nel

Ebbene sì il nostro caro automobilista, scegliere di muoverti in città con la bicicletta non solo fa bene alla salute ma anche al tuo portafoglio. Potresti ad esempio decidere di percorrere a distanza da casa tua al lavoro utilizzando la bicicletta.

Ovviamente ti ricordiamo che ad oggi è possibile acquistare delle biciclette dalla pedalata assistita, o elettriche che ti aiuteranno a percorrere la strada con molta meno fatica.