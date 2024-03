Lavoro, 150mila posti liberi:con queste competenze il lavoro sarà tuo | Guadagni 50mila euro l’anno

150 mila sono i posti di lavoro a disposizione di tutti coloro che sono dotati di queste competenze. Non farti sfuggire questa possibilità.

Quello che richiede il mercato del lavoro attuale è il possesso di competenze specifiche per riuscire a svolgere determinati lavori che richiedono una preparazione specifica. Sono in molti ad affermare che, per poter trovare lavoro occorre studiare. Lo dicevano le nonne e le mamme, ma si riferivano alla laurea.

Ma adesso anche la classica laurea sembra essere superata e il motivo è semplice, non sembra più essere sufficiente per riuscire a coprire dei ruoli di spicco. Quindi oltre al titolo di studio accademico, serve una preparazione specifica che si ottiene prendendo parte a dei corsi di formazione.

Di quest’ultimi è pieno il web e i centri di formazione specifica, che offrono una preparazione specifica per taluni lavori. Tra di essi ce ne sono alcuni che sembra offrire maggiori possibilità a livello lavorativo.

C’è stato un tempo in cui a dare maggiori possibilità erano i corsi di formazione in materia sanitaria, una schiera di OSS ed educatori che hanno inondato il mercato del lavoro. Ma ad oggi sono ben altri i ruoli da ricoprire che permettono di trovare lavoro. In particolare ci sarebbero delle competenze che aprono la porta a 150 posti di lavoro.

La green economy è il domani

L’Agenzia Internazionale per l’Energia Rinnovabile ci dice che entro il 2030 il settore delle energie rinnovabili aprirà ben 38 milioni di posti di lavoro in tutto il mondo, con un potenziale aumento fino a 139. Di questi numerosi i settori che riguarderanno le energia rinnovabili, i veicoli elettrici e l’efficienza energetica. Semplice comprendere che questo è il futuro ed è arrivato il momento di cavalcarlo.

La green economy non si muove solo vero quello che sono le energie verdi già esistenti, ma per sviluppare altre, per poter ampliare il mercato ed offrire quante più possibilità possibile. Una spinta versa il futuro che dovrebbe essere sfruttata a pieno.

Le figure professionali più ricercate

A questo punto ci si chiede quali siano le figure professionali più ricercate sul mercato del lavoro. La risposta ci arriva dall’analisi degli specialisti in materia. Attualmente le figure più ricercato sono i project manager, in grado di proporre nuovi progetti e di portarli avanti.

Molto ricercati anche gli agronomi, nella loro versione 2.0, con competenze specifiche. Infine, tra le figure più ricercate ci saranno anche quelle tecniche, con competenze specifiche.