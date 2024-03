LIDL assunzioni urgenti, richiesto personale anche senza esperienza: lo stipendio è altissimo | Candidati ora

Lidl assume con estrema urgenza. Si ricerca personale anche senza alcuna esperienza per uno stipendio veramente molto alto.

Lidl è una delle catene di supermercati preferiti dai consumatori italiani. Una preferenza che è stata in grado di guadagnarsi nel corso degli anni grazie anche alla sua proposta estremamente varia e in grado di dare al consumatore perfettamente quello che cerca.

Numerosi i punti vendita che sono dislocati su tutto il territorio italiano. Il successo di Lidl lo si deve, innanzitutto ai suoi prezzi estremamente bassi e in secondo luogo alla varietà di prodotti offerti da ogni singolo punto vendita. Ma quello che veramente fa in modo che i consumatori scelgano il marchio Lidl è l’ottimo rapporto qualità/prezzo, difficilmente reperibile all’interno di un discount.

Ma questa volta però, si parla di Lidl sotto un’altra luce. La catena di supermercati di origine tedesca offre la possibilità a molti di coloro che sono alla ricerca di un’occupazione, di avere finalmente la possibilità che aspettavano da tempo. Le selezioni per poter entrare a far parte della crew di Lidl non sono affatto semplici, ma il contratto proposto è veramente stellare.

Numerosi le sedi che sono alla ricerca di addetti alla vendita, oltre a specialisti di altre mansioni. Lidl quindi ha deciso di implementare il suo personale e le selezioni sono aperte.

Lidl in espansione

Il grande successo ottenuto fino ad oggi per quello che riguarda i supermercati Lidl ha fatto in modo che la catena di discount abbia iniziato a progettare un aumento dei suoi punti vendita su tutto il territorio italiano. Quindi l’obiettivo che ci si è posti punta al 2030, quando è previsto he vendano avviati circa 1000 negozi, con i primi 150 in apertura entro la fine del 2024.

Questo ovviamente, non può che portare a un aumento del personale, con reclutamento di ben 6 mila persone da inserire nei nuovi punti di presenza del territorio. Un’opportunità veramente imperdibile.

Offerte di lavoro e candidatura

Per tutti coloro che hanno intenzione di candidarsi per le posizioni di lavoro è sufficiente collegarsi al sito della catena di supermercati e cliccare sulla sezione “lavora con noi”. Quindi indicare sia la mansione di interesse, che il luogo in cui si è interessati ad ottenere il lavoro.

Ad avere la possibilità di candidarsi sono i laureati, diplomati, studenti, anche persone senza esperienza, ma che abbiano delle buone capacità informatiche. Le ricerche sono aperte su tutto il territorio nazionale.