Guadagna con Amazon comodamente da casa, guadagni 2000 euro al mese: fai tutto senza il minimo sforzo

Ecco come poter guadagnare con Amazon ben 2000 euro al mese lavorando da casa.

Per guadagnare online e lavorando da casa esistono ormai sempre più metodi. Un mezzo per poter ottenere considerevoli guadagni è ad esempio rappresentato senza ombra di dubbio da Amazon.

Nello specifico grazie ad Amazon è possibile ottenere entrate passive grazie alla pubblicazione dei libri, tra cui nello specifico anche di libri per bambini.

In particolare una soluzione per poter vedere pubblicato il proprio libro senza passare da agenti e case editrici consiste nell’autopubblicazione, un modo questo per poter iniziare a raggiungere una certa fetta di pubblico senza spendere praticamente nulla.

Ecco dunque come ottenere enormi guadagni tramite Amazon grazie alla pubblicazione di libri per bambini.

La pubblicazione dei libri per bambini su Amazon

Per poter sfruttare in pieno il proprio talento nella scrittura di libri per bambini un’ottima mossa è quella di pubblicare le proprie opere su Amazon e sul marketplace Amazon Kindle. La letteratura per bambini si è rivelata essere spesso e volentieri la più redditizia, con la passione per la scrittura che può essere trasformata in una vera e propria attività grazie al programma Amazon Direct Publishing (KDP). Il processo per quanto riguarda la pubblicazione, sempre grazie ad Amazon, è piuttosto semplice.

La stessa Amazon si è mostrata alla ricerca nel corso degli ultimi anni di autori di storie e di libri per bambini. A dimostrazione di ciò vi è stata l’introduzione del Kids Book Creator di Kindle, un programma che rende possibile la conversione di libri per bambini illustrati in libri Kindle: nello specifico il programma permette l’importazione di immagini e l’aggiunta di testo oltre alla visualizzazione in anteprima del libro. Grazie a Kids Book Creator di Kindle è possibile dunque fare a meno di tutti quegli aspetti tecnologici che hanno a che fare con la pubblicazione online di un libro, con i bambini e i loro genitori che possono godere di un’esperienza di lettura totalmente diversa.

Libri per bambini: gli altri modi per poter guadagnare

La pubblicazione di libri per bambini su Amazon può dunque permettere di ottenere grandi guadagni, con gli autori che per mezzo della piattaforma Kindle hanno la possibilità di assumere il totale controllo della pubblicazione della propria opera oltre che dei prezzi dei loro libri.

Per quanto riguarda la procedura da dover seguire per la pubblicazione del proprio libro bisogna prima di tutto scaricare il software Kindle’s Kids Creator, utile per la creazione di libri illustrati per bambini. Dopo aver completato e revisionato il libro si deve poi eseguire l’accesso ad Amazon KDP allo scopo di poter inserire i dati relativi alla pubblicazione: alcune informazioni come titolo e nome dell’autore sono obbligatorie, mentre altre sono al contrario facoltative. Dopo aver caricato l’ebook in formato pdf si deve poi andare nella sezione Royalty e prezzi, con i piani di royalty disponibili che sono del 35% o del 70%.