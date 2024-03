Bonus turismo 2024, se lavori in questi mesi hai fatto bingo: busta paga raddoppiata

La propria busta paga può essere addirittura raddoppiata grazie al bonus turismo 2024.

Con l’ultima Legge di Bilancio è stato prorogato fino al 2024 il cosiddetto Bonus turismo.

Una utilissima guida in merito è stata pubblicata dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con quest’ultima che ha fatto per la precisione una lista dettagliata di tutti i bonus per i lavoratori stagionali.

Si sta parlando nello specifico anche e soprattutto del Trattamento integrativo speciale per il turismo, che è stato prolungato come detto poco sopra anche a questo 2024.

Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito al Bonus turismo, una misura che è stata introdotta nel 2023 e che punta a rappresentare un sostegno significativo per tutti coloro che lavorano all’interno del settore turistico.

Il bonus estate lavoratori stagionali del turismo

Il Bonus turismo vuole cercare di risolvere il problema della carenza di personale nel settore turistico, e consiste in un bonus all’interno della busta paga uguale per la precisione al 15% della retribuzione lorda che tiene conto sia delle ore di lavoro notturno che di quelle di straordinario. Per questo 2024, il bonus può essere ricevuto dal primo gennaio fino al prossimo 30 giugno, e a goderne possono essere anche da coloro che lavorano presso gli esercizi commerciali che somministrano cibi e bevande.

Chi può avere accesso al Bonus turismo

Per poter godere del bonus turismo 2024 le due categorie di lavoratori sopra elencate devono essere in possesso di un regolare contratto di lavoro subordinato all’interno del settore privato con un reddito per il 2023 che non vada oltre la soglia dei 40.000 euro.

Come già detto, il bonus dura dal primo gennaio al 30 giugno 2024, con il dipendente che deve preoccuparsi di attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro che è stato ricevuto nel corso del 2023. Il datore di lavoro deve invece riconoscere il trattamento integrativo speciale su richiesta dello stesso lavoratore. In merito al Bonus turismo si è voluta esprimere anche l’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare n. 26/E del 29 agosto 2023.