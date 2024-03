ISEE, a milioni di famiglie verrà dimezzato tra pochi giorni | Così richiedi tutti i bonus

Indiscrezioni sempre più forti fanno presagire un ricalcolo del valore ISEE, a tutto vantaggio dei cittadini. Scopriamo il perché.

L’ISEE, ovvero l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è utilizzato da milioni di nuclei familiari al fine di ottenere svariate agevolazioni. Com’è noto, a seguito della compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), i sistemi di calcolo dell’INPS generano un valore, espresso in euro: è, tale valore, rappresentativo della situazione economica della famiglia.

Più la cifra è bassa, più fioccano, com’è ovvio le agevolazioni, i sussidi ed i bonus. Ma come si giunge, in parole povere, a determinare il valore ISEE?

La cosa è piuttosto semplice: si prende il patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché la situazione reddituale del nucleo familiare di due anni prima: ad esempio, per l’ISEE 2024 fa fede la situazione economica del 2022. A tutto questo si aggiungono altri dati: la composizione del nucleo familiare e alcune spese, quali l’affitto o gli eventuali mutui, alla data di compilazione della domanda.

A prescindere dai calcoli esatti, questo mix di informazioni ci consente di determinare diversi valori, tra i quali quello più noto è l’ISEE. Grazie ad esso possiamo ottenere, ad esempio, l’Assegno di Inclusione, sconti sulla mensa scolastica dei figli, agevolazioni sulle bollette, l’Assegno Unico per i figli a carico più alto.

L’ISEE 2024 e i redditi 2022

Come accennato, la situazione reddituale da prendere in considerazione per l’anno in corso è quella relativa al 2022. Un anno particolare, proprio in relazione alle agevolazioni pubbliche: è di allora infatti l’introduzione dell’Assegno unico e universale per i figli a carico.

E sta qui un vero e proprio paradosso: l’Assegno unico, come accennato, si incrementa al calare del valore ISEE, ma per quest’anno – rientrando l’Assegno tra gli emolumenti percepiti nel 2022 – è proprio l’Assegno unico che fa crescere il valore dell’ISEE!

Il ricalcolo dell’ISEE

Una beffa: molte famiglie hanno infatti denunciato come – in un anno – a parità di condizioni economiche, si siano trovate con un valore ISEE aumentato in maniera apparentemente inspiegabile. In realtà, come abbiamo visto, un motivo c’è, ed è legato proprio ai dati economici relativi all’Assegno unico.

E’ pertanto allo studio – ne sapremo qualcosa di più nei prossimi giorni – un ricalcolo dei dati, al fine di adeguare tutte le DSU al netto dell’Assegno per i figli a carico. Ciò comporterà un beneficio per moltissimi nuclei familiari, che potranno così vedersi abbassare d’ufficio l’ISEE e, magari, ottenere qualche bonus o sussidio in più.