Bonus figli, più di 8000 euro da richiedere immediatamente: se sei mamma ti spetta di diritto

Scopriamo quali sono le agevolazioni e i bonus spettanti alle neomamme nel 2024. La cifra che può essere erogata è davvero sorprendente.

Nonostante si viva in un periodo difficile, avere un figlio è sempre un fattore di gioia infinita. E, grazie a diverse agevolazioni pubbliche, può anche essere remunerativo.

Non che si diventi ricchi generando prole, questo è certo. E’ però possibile ottenere molto di più dallo Stato di quanto generalmente si pensi. Passiamo allora brevemente in rassegna le diverse opportunità che la legge ci offre e scopriremo, alla fine, che la somma che potremmo ricevere potrebbe essere davvero alta.

Cominciamo quindi con l’azzeramento dei ticket sanitari, del quale hanno diritto tutte le gestanti per diverse prestazioni finalizzate al buon esito del parto: visite ginecologico-ostetriche, training prenatale, ecc. A questa misura si affianca naturalmente anche la detrazione fiscale del 19% sulle spese mediche relative alla gravidanza e al periodo neonatale, la quale, al massimo, può consentire un credito IRPEF – da compensare in dichiarazione dei redditi o liquidabile come rimborso – pari a oltre 1.000 €.

Un bonus molto apprezzato dalle neomamme è quello relativo all’asilo nido: spettano 3.000 € al massimo – con ISEE inferiore a 25.000 € – per annualità, per i primi 3 anni di vita del bambino.

L’Assegno unico 2024

Una iniziativa divenuta strutturale nel 2022 è l’Assegno unico per i figli a carico, che come è noto spetta a tutti i nuclei familiari. La differenza la fa però innanzitutto il valore ISEE: se esso è inferiore a 17.090,61 €, la cifra percepita, al netto di eventuali maggiorazioni, sfiora i 2.400 € annui.

Teniamo poi conto che esso spetta a partire dall’ottavo mese di gravidanza, pertanto la prima erogazione dell’Assegno, che viene effettuata dopo la nascita, consente di ottenere in più due mensilità extra (l’ottavo e il nono mese di gestazione), ovvero circa 400 € in più.

Dal bonus latte artificiale al bonus madri disoccupate

Per le mamme che hanno problemi ad allattare naturalmente i propri figli, vuoi per patologie permanenti – ad esempio a causa di mastectomia – che per impedimenti temporanei – a causa ad esempio di assunzione di farmaci particolari -, è inoltre previsto un buono di 400 € all’anno, rilasciato dall’ASL di competenza, ma solo nel caso in cui l’ISEE è inferiore a 30.000 €.

Concludiamo, infine, con l’agevolazione economica per le madri non occupate, prive cioè di copertura INPS. I Comuni, infatti, erogano su richiesta delle neomamme un contributo una tantum di oltre 2.000 € – poco più di 400 € mensili per cinque mesi – nel caso in cui l’ISEE della madre disoccupata non superi i 20.221,13 €.