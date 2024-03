Monete rare, queste valgono più di una casa: se ce l’hai ti svolta la vita | Mettila subito all’asta

Ci sono alcune monete rare che possono valere più di una casa. Se ce le hai, puoi dire di aver svoltato, non spenderle.

Gli appassionati di numismatica presenti in tutto il mondo sono veramente moltissimi. Ognuno di loro, follemente innamorato di quello che è il valore delle monete che possiede. Certo, per chi non ama collezionare monete da tutto il mondo, di sicuro non può comprendere la passione che c’è dietro a questa attività.

La numismatica, in effetti, è molto più di un semplice hobby, piuttosto è un’attività che ti porta a conoscere quelle che sono le monete del mondo intero, studiare quelle che possono essere rare, che posseggono un notevole valore. Perchè, gli esperti potranno confermarcelo, ci sono alcune monete che possono avere un valore veramente inestimabile.

Certo, alcune questo valore lo presentano, solo ed esclusivamente in maniera simbolica, dicono sia questione di affetto. Ci sono però, altre monete che, se battute all’asta possono essere vendute a un prezzo non di poco conto. Ma cosa fa il valore di una moneta? Sicuramente non il suo valore nominare, ovvero quello che vi è scritto sulla superficie, piuttosto una serie di caratteristiche.

Ogni singola moneta preziosa, ha un valore che viene determinato dal numero di esemplari, da una particolare incisione, a volte da un semplice errore durante il conio. Elementi questi, che solo gli esperti conoscono.

Monete rare d’oltre oceano

Ci sono alcune monete da 2 euro, che hanno un immenso valore, anche alcuni centesimi, che ormai, alla cassa, non valgono più niente, raccolgono il loro valore per via di specifiche caratteristiche che le contraddistinguono. Poi ci sono le care vecchie lire, quelle sì, che avevano un valore, questo ci dice la storia.

Storia di pochi giorni fa, di un nipote che ha trovato milioni di lire a casa della nonna defunta, ma non li ha potuti cambiare. Diverso sarebbe il discorso, se trovasse delle monete di lire rare. Poi ci sono di dimes americani, che hanno un valore nominale di appena 10 cent, ma un valore reale di gran lunga maggiore.

I dimes che valgono di più

Ci sono alcuni dimes, in circolazione, che possono avere un valore vicino al milione di euro. Il primo è il Draped Best Dimes del 1796 e 1797, questo può arrivare a un valore pari a più di 2000 dollari. Il dimes di Carson City degli anni ’70, invece, è stato venduto a 1.840.000 dollari. Un milione di dollari è il costo a cui è stato invece venduto il Barber Time del 1894-s.

Altri dimes, ma dal valore minore, sono: il Mercury Dire del 1916-D, quello degli anni ’40, Roosvelt Dime del 1975, su cui non compare il marchio della zecca. Questo solo alcuni dei pezzi preziosi che gli appassionati possono trovare in commercio.