Congelatore, se metti queste palline all’interno dimezzi la bolletta: il trucco ti costa 0

Il trucchetto ti costerà zero, metti delle palline di carta stagnola all’interno del congelatore e vedrai la bolletta dell’elettricità diminuire.

Il caro della bolletta dell’energia elettrica mette in sede difficoltà tutti i cittadini italiani, che vedono pesare il suo costo sul loro bilancio familiare. Dal 1 gennaio 2024 l’Italia è passata al mercato libero dell’energia elettrica, questo si pensava avrebbe portato una riduzione delle tariffe, determinata dal confronto tra le compagnie che cercano il modo di primeggiare sulle altre.

Ma considerando che siamo in un mercato concorrenziale è impossibile che una compagnia preveda un costo molto più basso rispetto a un’altra. In buona sostanza il prezzo dell’energia elettrica non non è cambiato di molto rispetto all’anno scorso e continuano in difficoltà per pagare la bolletta mensilmente.

A questo punto non resta altro da fare che lavorare all’interno delle proprie abitazioni per riuscire ad avere anche solo un piccolo risparmio. Questo è possibile avendo alcune piccole accortezze in maniera quotidiana, scegliendo gli elettrodomestici giusti, commisurandoli a quello che ha bisogno della propria famiglia.

In buona sostanza una famiglia di 10 persone non potrà avere lo stesso frigorifero di una famiglia di tre persone lo stesso vale per la lavatrice e per l’asciugatrice. Avere un elettrodomestico più grande o più capiente non vuol dire certo spendere di più, piuttosto vuol dire riuscirlo ad utilizzare nella maniera migliore per evitare un consumo eccessivo.

Frigorifero e risparmio

All’interno dell’abitazione di ognuno di noi ci sono alcuni elettrodomestici che potremmo definire dei veri e propri vampiri di energia elettrica. Tra di essi ovviamente c’è il frigorifero uno dei pochi che ha acceso costantemente giorno e notte 24 ore su 24.

Proprio per questo motivo è importante prestare molta attenzione a questo elettrodomestico. Innanzitutto per tutti coloro che ne dovranno acquistare uno nuovo si raccomanda di sceglierne uno di classe elevata e come accennato in precedenza, che sia effettivamente commisurato ai bisogni della famiglia. Inoltre è è importante utilizzarlo nella maniera giusta, questo vuol dire che occorre basarsi sulla piccola legenda presente sullo sportello del frigorifero dove viene indicato dove riporre gli alimenti. In linea generale si posizionano quelli che hanno bisogno di un maggior freddo sui ripiani superiori fino ad arrivare alla verdura nel cassetto inferiore dove la temperatura è meno fredda.

Il trucco per risparmiare con il congelatore

E per quello che riguarda il congelatore? In realtà le regole sono le stesse che valgono per il frigorifero, quindi bisogna avere molta accortezza nel suo utilizzo e riporre gli alimenti nella maniera corretta. Inoltre è importante controllare che non si formi del ghiaccio all’interno dello spazio altrimenti consumerà maggiormente.

Un ottimo trucco per prevenire il formarsi di ghiaccio e brina sembra essere l’inserire alcune palline di carta stagnola all’interno del congelatore. Questo eviterà il formarsi di ghiaccio e quindi un maggior sforzo da parte del motore che porterà a un maggior consumo di energia elettrica.