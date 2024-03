Streming online, non solo Netflix: Sky aumenta le tariffe all’insaputa di tutti | Controlla bene il tuo contratto

Controlla bene il tuo abbonamento, Sky come Netflix ha deciso di aumentare le tariffe all’insaputa dell’abbonato.

La Pay per view è entrata a far parte della nostra vita in maniera piuttosto prepotente. sono veramente pochissimi i cittadini italiani che ad oggi non sono iscritti ad almeno una delle piattaforme a pagamento per poter vedere film, programmi TV e serie. questo probabilmente è quello che salva tutti dalla noia nei soliti palinsesti, fatti di talk show, reality show e di film ormai vecchi che nessuno più vuole vedere.

Probabilmente in Italia il vero e proprio boom di questi canali è avvenuto durante la pandemia COVID. Proprio in quel periodo ognuno di noi è diventato un vero e proprio ossessionato delle serie TV. Inutile che tu che ci stai leggendo in questo momento, dici che per te non è stato così.

Ma il vero grande problema è che negli ultimi mesi c’è stato un aumento spropositato nei prezzi degli abbonamenti. Tutto è iniziato con pochi euro al mese, qualcuno arrivava intorno ai 10 € per una versione un pochino migliore di quella base. Ma adesso i prezzi sono lievitati e con la scusa del togliere le pubblicità riescono anche a strappare a qualcuno una cifra che si aggira intorno ai 20 € al mese.

Ma lasciando da parte le piccole piattaforme soffermiamoci su quello che è il vero colosso della Pay per view, ovvero Sky. Ovviamente anche qui non ci siamo salvati degli aumenti.

Pubblicità per aumentare gli iscritti

Ogni giorno la TV ci bombarda con una serie di pubblicità su queste piattaforme di cui stiamo parlando. Purtroppo però la verità è che se ai nuovi iscritti si fa un prezzo di favore, per coloro che sono iscritti ormai da più tempo il prezzo aumenta a dismisura. Ce lo possono confermare coloro che ormai sono abbonati da molto tempo e continuano a lamentarsi del rincaro dei prezzi.

Ovviamente l’idea di poter vedere delle serie televisive esclusive, le anteprime dei film più richiesti del cinema, invoglia il consumatore ad iscriversi, senza badare a spese.

Aumenti Sky

La segnalazione arriverebbe da un consumatore che sopra la sua fattura Sky ha trovato un aumento di 9,90 € per l’attivazione dell’Opzione Tecnologia HD 4K che non aveva mai richiesto. Chiamando il servizio clienti e chiedendo che venisse disabilitato, gli hanno risposto che non era possibile per via del decoder che aveva a disposizione. Togliendo quell’opzione non avrebbe visto alcuni canali e in buona sostanza l’abbonamento sarebbe stato quasi inutile.

Per poter cambiare il decoder, si chiede una spesa aggiuntiva. Ma in linea teorica Sky dovrebbe provvedere all’aggiornamento dei decoder in maniera completamente gratuita. Attualmente non è chiaro se Agcom interverrà in qualche modo, ma sicuramente una segnalazione era giusto compierla.