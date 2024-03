Pannelli solari scontati al 50%, il tuo tetto è una miniera d’oro: a queste condizioni li avrai a metà prezzo

Ecco le condizioni per poter ottenere il bonus sui pannelli solari.

Una cerchia sempre più ampia di persone è ormai sempre più cosciente degli enormi benefici che è in grado di apportare il fotovoltaico.

Si sta parlando infatti di una risorsa utilissima ed efficacissima per quanto riguarda la delicata questione dell’energia pulita e della sua produzione.

Grande attenzione è rivolta di conseguenza ai pannelli solari, che permettono una considerevole riduzione dell’impatto ambientale e che fanno sì che vi siano in generale meno emissioni dannose per l’ambiente.

I pannelli solari hanno però tra i loro innumerevoli vantaggi anche quello del risparmio sulle bollette, in quanto grazie ad essi va a ridursi enormemente la dipendenza dalla rete elettrica tradizionale a vantaggio di una produzione di energia che abbia luogo gratuitamente da fonti rinnovabili. Al riguardo è interessante in particolare un determinato bonus sui pannelli solari.

Il bonus sui pannelli solari del 2024

Per il 2024 è stato introdotto un interessantissimo bonus sui pannelli solari. In particolare ad agevolare l’installazione degli impianti fotovoltaici è ora il bonus casa, che può essere applicato su una spesa per un massimo di 96.000 euro con una detrazione fino alla fine di quest’anno del 50%. Al momento della dichiarazione dei redditi il limite consiste per la precisione in 96.000 euro per ogni unità immobiliare.

I beneficiari di questo tipo di bonus ristrutturazione per il fotovoltaico possono essere nello specifico di vario tipo. Tra questi rientrano ad esempio i proprietari di un determinato immobile, così come anche gli inquilini e i titolari dei diritti reali di godimento.

I requisiti per poter godere del bonus sui pannelli solari

Il bonus fotovoltaico risulta indirizzato nello specifico a tutti i pannelli solari che sono rivolti ad un utilizzo di tipo domestico e a dei bisogni energetici che siano di tipo privato. Si sta parlando dunque dei servizi che hanno a che fare con la propria abitazione, come ad esempio l’illuminazione o l’alimentazione di apparecchi di tipo elettrico come possono essere le lavatrici.

Quando si va ad installare l’impianto fotovoltaico bisogna dunque prestare prima di tutto attenzione alle caratteristiche principali del proprio impianto. Tra i requisiti per poter avere accesso a questa importante agevolazione l’immobile deve risultare esistente al momento della domanda di detrazione IRPEF, o in alternativa accatastato o con richiesta di accatastamento in corso. In più il diretto interessato deve provvedere a comunicare all’Enea la spesa effettuata e i tipi di pannelli fotovoltaici che sono stati installati entro 90 giorni dalla data della conclusione dei lavori.