Resi Amazon, la nuova regola dello shopping mette in difficoltà i clienti | Questo non potria più farlo

La nuova regola dello shopping Amazon mette in seria difficoltà i clienti del colosso internazionale. Non potrai più fare in questo modo.

Che Amazon sia uno dei colossi di e-commerce al mondo, questo è noto a tutti. C’è voluto un po’ di tempo affinché i consumatori si fidassero degli acquisti online, ma poi hanno imparato il mondo di convenienza che c’è dietro di essi. La vera grande svolta che si è avuta per quello che riguarda gli acquisti online la si deve probabilmente alla pandemia COVID, che ci mettono tutti a casa.

Probabilmente in molti ricorderanno le polemiche che erano sorte per mano degli autisti, che lamentavano il dover continuare a lavorare e quindi esporsi alla pandemia mentre gli altri erano a casa.

Amazon per quello che riguarda lo shopping in generale, lo si può definire come una piccola isola felice, che poi tanto piccola non è. In particolare alcune sue caratteristiche hanno fatto in modo che gli acquirenti si fidassero della piattaforma e che la preferissero a qualsiasi altro e-commerce sconosciuto.

Innanzitutto a far favorire Amazon rispetto ad altri è la sua costante ricerca di prezzi convenienti da offrire al consumatore. In effetti non sono poche le occasioni che capitano proprio sulla piattaforma per quello che riguarda un gran numero di prodotti prodotti.

Cosa si può comprare su Amazon e come pagare

Nel corso degli anni Amazon è cambiato, attualmente è possibile comprare sulla piattaforma di e-commerce qualsiasi tipologia di prodotto. Da prodotti di cosmetica fino ad arrivare a quelli tecnologia.per quello che riguarda quest’ultimi e essi sembrano essere i veri padroni del mercato e degli acquisti sul web. Probabilmente questa preferenza del consumatore la si deve soprattutto al gran numero di offerte presenti proprio nel caso in cui si decide di acquistare online.

Per quello che riguarda le modalità di pagamento in precedenza era possibile solo acquistare con carta di credito di debito.attualmente non solo è possibile richiedere un finanziamento con pagamento rateale, ma è anche possibile procedere con pagamento in tre rate senza costi aggiuntivi, Amazon in alcuni casi è permesso il pagamento alla consegna appoggiandosi a gli Amazon Hub presenti all’interno della nostra città.

Cambia la politica dei resi

Uno degli aspetti che maggiormente piacevano a consumatore per quello che riguarda Amazon, era la sua possibilità di procedere al reso entro 30 giorni dall’acquisto. Dal 25 marzo in poi però tale possibilità sarà negata. Amazon almeno per quello che riguarda i prodotti di elettronica, applicherà le stesse normative utilizzate dagli altri venditori.

Quindi sarà possibile procedere con il recesso solo ed esclusivamente entro 14 giorni dall’acquisto. Inoltre tutti i venditori terzi che si appoggiano a Amazon per le loro vendite, dovranno offrire la stessa possibilità ai compratori. Infine si sottolinea come ci sarà un periodo di transizione che andrà dal 25 marzo al 25 aprile in cui sarà ancora possibile procedere con il reso di 30 giorni che verrà poi completamente eliminato.