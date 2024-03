TikTok, ora è certo: i bambini che lo usano sono in pericolo | Arriva una sanzione senza precedenti

L’allarme è stato lanciato, i bambini che usano TikTok sono in pericolo, la sanzione è senza precedenti, attenzione.

Che siamo ormai in un mondo social, questo non è di certo la novità. Tutto è iniziato dal piccolo Facebook che ormai è quasi diventato obsoleto. Passato ormai dietro a Instagram e poi al famoso TikTok. Quest’ultima è la piattaforma che forse al momento la più utilizzata tanto dai privati dalle aziende.

Lo sanno bene i copywriter, ovvero i social media manager, che ogni volta che si propongono per un qualsiasi lavoro la prima cosa che gli viene chiesto e se sanno i trucchi per riuscire ad accumulare visualizzazioni su TikTok. Insomma questo sembra essere il nuovo oro dei social.

Allo stesso tempo con la diffusione dei social, si sono aperte le infinite discussioni su quanto questi siano sicuri per tutti i loro utenti. Se ne parla ormai da anni e al momento ancora non se ne è trovata una risposta. Ci si chiede poi se si possa agire legalmente sull’utilizzo di queste piattaforme da parte dei giovanissimi.

Ecco quindi, che oggi si accendono di nuovo i riflettori sulla pericolosità che TikTok può avere sulla mente più piccoli. Ovviamente tutto questo è dettato anche ad alcuni casi di cronaca e dagli studi di psicologi infantili che sottolineano come l’uso spropositato di dispositivi elettronici e delle piattaforme social possa nuocere alla salute mentale dei ragazzi.

10 milioni di sanzione dall’Antitrust

10 sono i milioni per quello che riguarda la multa comminata dall’antitrust nei confronti dei gruppo Bytedance, ovvero la società che sta dietro a TikTok. L’attività istruttoria portata avanti negli ultimi mesi ha evidenziato come TikTok provvedesse alla diffusione di contenuti che levano la sicurezza degli utenti minori e dei vulnerabili.

Sembra quindi che TikTok non abbia adottato le misure corrette per riuscire a mantenere la sua piattaforma il più sicuro possibile per utenti di questo genere. Come previsto dalla normativa è stata protagonista di una sanzione piuttosto salata.

Linee guida seguite solo a metà

Le linee guida generali sono quelle che i contenuti presenti sui social devono essere controllati dalle società che li gestiscono, in modo tale che i contenuti che vengono pubblicati non siano dannosi per gli utenti collegati. Sembra che però secondo alcune indagini contenuti presenti su TikTok non seguivano tali linee guida.

Ovviamente la società sanzionata si dice non d’accordo con l’antitrust, ammette che i fatti cui si riferiscono sono degli anni passati, ad oggi è stata ridotta la visibilità di contenuti pericolosi. Con ogni probabilità procederanno con il ricorso.