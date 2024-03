Bonus colonnine, al via le nuove domande: fai richiesta a partire da questa data e lo sconto sarà tuo

Da questa data in avanti potrai fare richiesta per il nuovo bonus colonnine. Sono finalmente al via le domande per poterne beneficiare.

Il mercato delle automobili sta per cambiare e insieme a lui cambia anche l’assetto economico del nostro paese. La gli italiani sono ancora molto diffidenti nei confronti di quelle che sono le auto elettriche. Buona parte della diffidenza non arriva solo dal costo elevato sia per l’acquisto che per la manutenzione della vettura, ma anche per la scarsa preparazione che sia per quello che riguarda la ricarica elettrica.

Ci sono città in cui le stazioni di ricarica sono veramente esigue, sicuramente non sufficienti per soddisfare la richiesta di tutti i cittadini che sono presenti. La cosa migliore sarebbe riuscire ad installare una colonnina presso la propria abitazione, ovviamente si tratta di una spesa che andrebbe influire sul budget familiare.

Proprio per alleviare questa spesa e invogliare le famiglie ad acquistare un’auto elettrica, lo Stato ha ben pensato di fornire un bonus colonnine, ovvero la possibilità di ottenere un certo importo per l’istallazione di colonnine per ricarica elettrica dei veicoli. Ovviamente per poterne beneficiare, occorre innanzitutto rispondere ad alcuni requisiti e poi procedere con le domande.

Dal 15 marzo sono al via le nuove domande per il bonus colonnina domestica di cui potranno beneficiare tanto i professionisti quanto le imprese.

Cos’è il bonus colonnine e a chi spetta

Per quello che riguarda il bonus colonnine lo Stato ha stanziato 87,5 milioni di euro. Dal 15 marzo in poi una volta chiuso il procedimento per quello che riguarda l’invio delle domande per il bonus colonnine domestiche, prenderà il via quelle per imprese e professionisti.

Per poter beneficiare di tale bonus le imprese dovranno avere sede sul territorio italiano, risultare attive e iscritte al registro delle imprese nel nostro paese, non avere situazioni di difficoltà economica, essere iscritta a Inps e Inail ed essere in regola con gli adempimenti fiscali.

Come funziona il bonus

Del bonus è in questione sarà possibile beneficiarne in maniera molto semplice presentando la domanda. Si può sfruttare per l’acquisto e la messa in posa di infrastrutture di ricarica, connessi a rete elettrica, spese di progettazione direzione e sicurezza e collaudi durante i lavori.per tutte le altre spese in cui si incorre al momento dell’avvio dei lavori il bonus non può essere utilizzato.

Per presentare le domande è sufficiente accedere all’area personale del sito InvItalia. Quindi una volta fatto l’accesso tramite SPID, CNS e CIE, sarà possibile procedere con la compilazione del mondo allegando i documenti richiesti.