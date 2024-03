Pasqua fuori porta, regalati una vacanza low cost con i trucchi degli espertI: con loro risparmi 300 euro

Se vuoi regalarti una vacanza per questi giorni delle festività di Pasqua, questo é il momento giusto per riuscire a mettere in pratica alcuni trucchi per risparmiare.

Quando si avvicina una qualunque festività inizia ad arrivare la voglia di partire, di fare delle meritare vacanze, dopo mesi e mesi passati a lavorare duramente. Perché in fondo, fare le valige e partire é il modo migliore per dire grazie a sé stessi per l’impegno che ci si mette ogni giorno ed é anche il modo migliore per passare un po’ di tempo con la propria famiglia.

Dove andare? Sono molte le città italiane e straniere in cui é possibile fare tappa anche solo per un week-end. Città marittime, ma anche d’arte. Insomma, c’é solo l’imbarazzo della scelta.

Peccato che il desiderio di viaggiare a volte si scontra con quello che é il bilancio familiare. Non per tutte le famiglie é possibile organizzare un viaggio, anche considerando gli elevati prezzi dei voli. Eppure ci sono moltissimi modi per riuscire a risparmiare.

A volte si é costretti a pagare prezzi elevati dei biglietti solo ed esclusivamente perché non si seguono alcune semplicissime tips. Ecco allora come é possibile risparmiare.

Organizzazione prima di tutto

Per risparmiare quando si decide di partire, il segreto è quello di essere perfettamente organizzati. Solo l’organizzazione ti permette di sottrarre qualche euro al tuo viaggio. Con una buona dose di bravura in merito, ad esempio, potresti riuscire a partire con pachi bagagli, risparmiando molto.

Inoltre organizzandoti puoi trovare la migliore soluzione sia per quello che riguarda la struttura per il pernottamento, ma anche il miglior volo. Ovviamente devi lavorare d’anticipo. Cosa significa? Semplicemente che devi prenotare in bassa stagione, possibilmente scegliendo una compagnia che offra il rimborso nel caso in cui tu abbia bisogno di disdire la prenotazione. Ma come quando si viaggia, essere previdenti sul futuro potrebbe essere di grande aiuto per risparmiare.

Altre tips per un viaggio low cost

Per poter risparmiare nell’organizzazione di un viaggio si può, iscriversi alla newsletter delle compagnie aeree. Aderire ai programmi fedeltà é un altro metodo per riuscire a risparmiare non poco sul volo e sul tuo viaggio.

Avvalersi dei siti internet che confrontano i prezzi é altrettanto importante, per riuscire a trovare la tariffa più conveniente. Infine é importante essere piuttosto flessibili per quello che riguarda la scelta sia per quello che riguarda la partenza e l’arrivo.