Bollette scontate del 10%, se fai parte di questa lista dimezzi gas e luce in un attimo

Se fai parte di questa lista puoi finalmente avere uno sconto sulle bollette della luce e del gas in un solo attimo. Ecco come fare.

Le bollette di luce e gas sono una delle spese che maggiormente influisce sul bilancio familiare. Questo vale tanto di più alla luce del caro bollette di cui da mesi e mesi si parla. Dal 1 gennaio 2024 l’intera popolazione italiana è entrata nel mercato libero, dicendo addio al mercato tutelare.

Una mossa questa, che in molti credevano, avrebbe portato a una riduzione dei costi e quindi un dimezzamento delle bollette. Peccato che non è stato affatto così. Qualcuno credeva questo, probabilmente sperando in quello che poteva essere lo scontro sulle tariffe. La speranza era che, per attirare a se il maggior numero di cittadini, le società giocassero al ribasso.

Invece non è stato affatto così e anche nel caso in cui lo fosse stato, probabilmente poi, con il passare dei mesi, il costo sarebbe comunque aumentato. Ma questo non vuol dire che non si possa risparmiare sulla fornitura di luce e gas.

Ci sono alcuni soggetti che possono godere di uno sconto in bolletta dell’8%, percentuale decisa dall’autorità per quello che riguarda la regolamentazione per l’energia in Italia. La stessa che periodicamente valuta la situazione italiana, anche a seguito dell’ingresso nel mercato libero.

Ai vulnerabili l’8%

Lo sconto a cui in precedenza si è accennato spetterebbe a tutti coloro che rientrano nella fascia dei vulnerabili. Per essere tali, i cittadini dovrebbero avere talune specifiche caratteristiche, di età, di patrimonio economico e anche di stato di salute.

Sono vulnerabili coloro che hanno compiuto 75 anni, che hanno diritto, per via di un ISEE basso al bonus sociale elettrico, chi deve utilizzare apparecchiature medico terapeutiche particolari, che sono alimentate ad energia elettrica. Inoltre sono vulnerabili coloro che sono soggetti a disabilità, chi chiede fornitura elettrica per una struttura abitativa di emergenza ovvero, nel caso in cui l’utenza di riferisca a un’isola minore non interconnessa.

Controlla che ti venga applicato lo sconto

Nel caso in cui si rientri tra i vulnerabili, è importante controllare che il fornitore abbia indicato il tutto nella maniera corretta. Non di rado succede che il fornitore non inserisce il soggetto tra i vulnerabili e quindi, questo, non godi dello sconto.

Lo sconto di cui si potrà beneficiare sarà del 2% per il gas e dell’8% per l’energia elettrica. Questo abbatterà nettamente l’importo dell’energia elettrica.