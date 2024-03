Sconto Tari 2024, se sei nella lista dei fortunati tagli la tassa a metà: chi può richiederlo

Ecco come poter ricevere lo Sconto Tari 2024: a chi spetta e come richiederlo.

In tanti si chiedono come sarà possibile ricevere lo Sconto Tari 2024.

La Tassa sui rifiuti consiste per la precisione nell’imposta attraverso cui i contribuenti arrivano a finanziare i costi relativi alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti.

Una tassa, questa, che viene versata da chi occupa un determinato immobile fisicamente o da chi ha su di esso il diritto di proprietà.

Per questo 2024 è previsto quindi per l’appunto un bonus Tari che può portare ad una considerevole riduzione se non addirittura alla totale esenzione dall’importo da dover versare. Per poter godere di tale agevolazione è necessario che vi siano risposte positive in tal senso da parte di ogni singolo Comune.

Tassa sui rifiuti: lo Sconto Tari 2024

A livello nazionale non è ancora stato emanato al giorni d’oggi alcun DPCM attuativo per quanto riguarda lo Sconto Tari 2024, con il bonus che può essere introdotto e stabilito a discrezione dei singoli Comuni. Regole specifiche generali per poter beneficiare di questo tipo di agevolazione non sono dunque ancora presenti. Importante in tal senso è il decreto legge n. 124/2019, che ha conferito ad ARERA il compito della garanzia agli utenti domestici di poter avere accesso al servizio con uno sconto o addirittura con una totale esenzione dalla tassa da dover pagare.

Per poter arrivare ad un’attuazione concreta del Bonus Tari non vi è mai stato dunque ufficialmente alcun DPCM. Per l’accesso all’agevolazione le condizioni sarebbero le stesse di quelle per i bonus che sono previsti per le bollette di luce, acqua e gas, ma i requisiti specifici per questo sconto non sono comunque ancora stati stabiliti da nessuna normativa. Il DPCM che era stato proposto dal Ministero del Lavoro, dell’Ambiente e dell’Economia inserito all’interno del decreto legge del 2019 non è mai stato né varato né pubblicato.

A chi spetta il Bonus Tari 2024

A questo punto entrano in gioco i Comuni, con i singoli enti locali che hanno la possibilità nel corso di questo 2024 se introdurre oppure no il bonus relativo alla tassa sui rifiuti. I Comuni avranno piena facoltà per quanto riguarda la questione dal momento che vi è una totale mancanza di una disciplina attuativa a livello nazionale. Ad essere interessati alla questione e in attesa di poterne sapere presto di più sono tutti quei cittadini che si ritrovano con un ISEE e in condizioni economiche precarie.

Questi ultimi dovranno dunque necessariamente rivolgersi agli uffici pubblici locali o in alternativa provvedere alla consultazione dei regolamenti che vengono adottati in merito da parte dei singoli Comuni visitando i siti web ufficiali di questi ultimi.