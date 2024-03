Fotovoltaico, se fai la scelta giusta non paghi più nessuna bolletta: energia gratis per generazioni

Le scelte giuste per il fotovoltaico per non pagare più alcuna bolletta.

Per poter riuscire a risparmiare per quanto riguarda il consumo di energia o di acqua calda uno dei metodi migliori è rappresentato senza ombra di dubbio dal saper scegliere i giusti pannelli solari.

I fattori da dover prendere in considerazione sono di varia natura, non solo di tipo tecnologico ma anche per quanto riguarda l’efficienza e i costi da dover sostenere.

Bisogna poi essere capaci di valutare numerosi aspetti per l’installazione dei pannelli solari, senza dimenticare di analizzare con la massima attenzione possibile tutte le caratteristiche degli stessi pannelli.

Ecco dunque qui di seguito diversi consigli su come riuscire a scegliere i pannelli solari migliori.

Fotovoltaico: l’installazione dei pannelli solari

Per la scelta del pannello solare giusto bisogna prima di tutto tener conto dei propri bisogni e delle proprie necessità. I due tipi principali di pannelli solari sono quelli termici e quelli fotovoltaici: i termici convertono l’energia solare in calore, i fotovoltaici la trasformano invece direttamente in elettricità attraverso il ricorso alle celle fotovoltaiche. Per l’installazione dei pannelli solari bisogna però prendere in esame non soltanto le diverse funzioni svolte da uno o dall’altro tipo: bisogna considerare ad esempio la superficie a disposizione per l’installazione, un elemento di primaria importanza per la quantità di luce solare che può essere catturata e trasformata in energia elettrica.

Altro aspetto che conta enormemente è quello del fabbisogno energetico, dando uno sguardo alle bollette per poter rendersi conto dei kWattora che vengono consumati ogni anno. Si passa poi all’elemento della potenza dell’impianto, anche se nulla vieta che venga costruito in caso di bisogno impianti che abbiano una potenza superiore rispetto anche al fabbisogno. Inoltre non bisogna dimenticare che il consumo va diviso per la produzione complessiva di tutto l’impianto fotovoltaico, con la produttività che va ad incrementarsi sempre più spostandosi dal Nord verso il Sud.

Le caratteristiche principali dei pannelli solari

I pannelli solari hanno ovviamente numerose caratteristiche, tutte da dover prendere in considerazione per poter effettuare una scelta che sia il più corretta e adeguata possibile. Prima di tutto bisogna saper scegliere tra pannello solare termico e pannello solare fotovoltaico. Poi si passa all’efficienza, e cioè la quantità di energia solare che si può trasformare in elettricità, e alla potenza, misurata in watt peak (Wp) e da valutare in funzione del fabbisogno energetico di una determinata casa.

Bisogna prestare attenzione anche alla garanzia che viene offerta dal produttore, e valutare ovviamente il rapporto qualità-prezzo. Altro elemento importante è quello delle dimensioni, con il dimensionamento che deve essere calcolato tenendo conto dell’orientamento, dello spazio a disposizione sul terreno o sul tetto su cui andranno installati i pannelli, e anche della fascia climatica dalla quale dipende il numero di ore di sole al giorno nel corso dell’anno. Il consiglio generale è comunque in ogni caso quello di puntare alla scelta di pannelli che abbiano un produttore affidabile e che siano di qualità elevata.