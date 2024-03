Bonus PC, se studi o lavori questo sconto è per te: a queste condizioni te lo fai nuovo totalmente gratis

Bonus PC, se stai studiando o lavori hai un super sconto per te. Ecco come puoi ottenerlo.

Oggigiorno avere un pc a disposizione, soprattutto portatile, è assolutamente fondamentale. Lo usiamo sia per motivi prettamente privati e di svago oltre che per lavoro e studio. Insomma, è davvero impossibile non averne almeno uno in casa propria. Anzi, sovente ogni membro in famiglia ne ha uno.

E questo accade anche perché molti nascondono in esso anche i propri segreti. Non per nulla su world su scrivono i propri pensieri e grazie alle varie piattaforme Social che pullulano sempre più ogni giorno come funghi su un bel prato erboso dopo un’ intensa giornata di pioggia trascorriamo talvolta pomeriggi e serate lieti/lieti a chiacchierare con amici o sconosciuti.

Anzi, pare che oggigiorno in molti abbiano conosciuto così il proprio partner. In ogni caso bisogna anche prestare molta ma molta attenzione quando si parla di se in Rete dal momento che sovente dietro ad alcuni profili si possono nascondere dei fake oltre che dei truffatori.

Ed è per questo motivo che molte truffe, alcune delle quali decisamente assai fantasiose, oggi vanno più forte che mai sul Web. Fatto sta che esso è diventato sempre più una sorta di grande enciclopedia dove possiamo trovare sostanzialmente di tutto, sapendo però cercare come si deve e non cadendo nelle falsità che non sono poche, come i numerosi rumors di vario genere che nascono e muoiono ogni giorno.

Inoltre bisogna pure procurarsi un valido antivirus ed evitare come la peste di rispondere a email sospette e a cliccare su link strani. Difatti ciò potrebbe causare l’arrivo di un potente malware fortemente capace di rubarci in men che non si dica i nostri dati, compresi quelli sensibili. E a causa di ciò potremmo pure ritrovarci il conto corrente svuotato in un battito di ciglia.

Fatto sta che, al di là dei pericoli che possiamo correre navigando in Rete, noi di essa non possiamo farne a meno, così come di un valido collegamento Internet e del Wi- Fi. E per farlo a lungo e soprattutto per motivi sia di lavoro che di studio è opportuno avere a disposizione un valido e capace pc. Ora con questo Bonus potrai permettertelo anche tu.

A chi è espressamente rivolto e come funziona

Per la verità questo nuovo aiuto è rivolto a chi studia. O meglio a chi è uno studente universitario o di scuola superiore. Inoltre gioca ancora una volta un ruolo chiave l’ISEE che è pertanto un documento molto importante da avere in nostro possesso. Esso deve essere valido e reale. In questo caso a livello di reddito familiare non deve superare i 20mila euro annui.

A livello di soldini si ricevono 300 euro di sconto per l’acquisto di un pc fisso o portatile ma non per componenti aggiuntivi o accessori come, per esempio, stampanti e scanner. Il computer può essere nuovo di zecca o usato purché acquistato in un negozio specializzato. Inoltre si è liberi di scegliere il sistema operativo che maggiormente aggrada.