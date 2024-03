Bonus figli, 600 euro subito sul conto corrente: se fai parte della lista la scuola sarà gratis

Con il bonus figli possono arrivare fin da subito 600 euro sul proprio conto corrente.

Buone notizie per tante famiglie italiane. Anche per questo 2024 è stato infatti confermata la Dote famiglia.

Si sta parlando per la precisione di una sorta di sostegno erogato dalla regione Friuli Venezia Giulia nei confronti di chi risiede lì da almeno 24 mesi.

Il contributo annuale che viene garantito da questo tipo di misura raggiunge quasi i 600 euro, per la precisione 580: soldi, questi, che vengono dati alle famiglie con figli minori e che possono essere spesi per servizi che hanno a che fare con l’educazione e il sostegno alla genitorialità.

Tra i servizi proposti ve ne sono però anche altri di tipo culturale, artistico e sportivo o che riguardano l’apprendimento delle lingue straniere e il supporto a scuola. Si tratta però di una misura che vale solo e soltanto per i residenti in Friuli Venezia Giulia, anche se per potervi accedere occorre necessariamente essere in possesso di determinati requisiti.

Bonus figli in Friuli Venezia Giulia: quali sono i requisiti

Per poter presentare la propria domanda per la Dote famiglia bisogna possedere come detto alcuni requisiti specifici. Prima di tutto bisogna essere in possesso di una Carta famiglia regionale: in caso contrario bisognerà provvedere alla sua richiesta, con la carta in questione che può essere data solo ad uno dei genitori. Per poter richiedere la Carta bisogna poi avere un ISEE uguale o inferiore ai 35.000 euro, e in più bisogna aver risieduto in Friuli Venezia Giulia per almeno gli ultimi 24 mesi in modo continuativo.

La Carta famiglia regionale ha una validità di dodici mesi dal momento in cui viene rilasciata, e la si può rinnovare una volta arrivati a 60 giorni dalla sua scadenza. Non appena si sarà entrati in possesso della Carta famiglia si potrà fare richiesta anche per la Dote famiglia, che può essere chiesta solo per i figli che si ritrovano nella Dsu per l’ISEE.

Come presentare la domanda per il bonus figli

La richiesta per la Carta e per la Dote famiglia del Friuli Venezia Giulia deve essere presentata esclusivamente online dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali SPID, CIE o CRS (Carta Regionale dei Servizi). La richiesta può essere presentata soltanto una volta ogni anno e per questo 2024 la si può effettuare tra il primo aprile e il 31 dicembre, con la documentazione che deve essere relativa ai pagamenti che sono già stati sostenuti al momento in cui è stata presentata la domanda.

Gli importi massimi che possono essere riconosciuti con la Dote famiglia della regione Friuli Venezia Giulia sono i seguenti: 560 euro per ogni singolo figlio minore nel caso di famiglie che risiedono nella regione da almeno 5 anni; 280 euro per ogni singolo figlio minore nel caso di famiglie che risiedono nella regione da un periodo di tempo compreso tra i 2 e i 5 anni; 100 euro nel caso di famiglie che includono al loro interno persone con disabilità.