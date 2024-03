Fotovoltaico, con il bonus te lo danno gratis: quest’estate fatti trovare pronto

Quest’estate non farti cogliere impreparato, con il nuovo bonus puoi avere il fotovoltaico completamente gratuito, ecco come fare.

La crescente attenzione nei confronti del benessere non solo nostro ma anche dell’ambiente in cui viviamo, ha permesso incentivare nuove iniziative che rendono la vita di ognuno di noi è molto più efficiente e rispettosa della natura. Ad esempio per quello che riguarda le vetture, sono state introdotte le auto elettriche, che pur essendo estremamente odiate, dagli automobilisti, sono comunque il futuro dell’automobilismo.

Per quello che invece riguarda le case, all’inizio molto si basava sul rinomato bonus 110%. Questo era previsto per tutti coloro che avrebbero provveduto a rimodernare proprie abitazioni intervenendo al fine di aumentare la classe energetica dell’immobile.

Ecco che sono stati forniti incentivi per quello che riguarda la sostituzione della caldaia, dei mezzi di riscaldamento e raffreddamento della casa, infissi e cappotto termico. Ognuno di questi interventi mira a rendere la casa molto più efficiente in termini di spese energetica, ma anche di emissioni, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Quindi in tale ottica si pensa sempre più all’inserimento in Italia dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. In realtà non tutti sanno che l’Italia è uno dei paesi in cui il fotovoltaico è maggiormente utilizzato. Per continuare ad aumentare l’utilizzo di questa nuova forma di energia è stato previsto quello che viene chiamato reddito energetico.

Cos’è il reddito energetico

200 milioni di euro sono ciò che finanzieranno il reddito energetico quello che riguarda il biennio 2024/2025. tale bonus il compito di incentivare e agevolare l’istallazione dei pannelli fotovoltaici.questo vale soprattutto nell’ottica green in cui l’Italia sta proseguendo su tutti i fronti. Quindi si mira all’istallazione dei pannelli solari sulla maggior parte delle abitazioni o delle infrastrutture presenti sul territorio nazionale.

Ad occuparsi dell’erogazione del bonus ci pensa il decreto ministeriale approvato l’8 novembre 2023 e pubblicato in gazzetta. Il bonus in questione spetta a tutti coloro che hanno un ISEE fino a 15.000 € e a tutti i nuclei familiari che hanno almeno quattro figli a carico con un ISEE non non superiore ai 30.000 € annui.

Richiesta e funzionamento del bonus

L’importo massimo erogabile per coloro che potranno beneficiare del reddito energetico, 11.000 € però gli impianti installato. In base alla grandezza dell’immobile su cui si andrà intervenire la percentuale di lavoro che verrà finanziata potrà variare, esattamente come potrà variare l’importo erogato da regione a regione. Se potendo beneficiare infatti è importante che si abbia la residenza nello stesso regione in cui è presente l’immobile per il quale si procede la richiesta del bonus.

La domanda per poter usufruire dell’importo di cui si è parlato fino a questo momento deve essere presentata sulla piattaforma del GSE, ovvero il gestore servizi energetici.