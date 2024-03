TV fuori uso, ancora pochi giorni e il black out sarà totale: cambiala o non vedrai più nulla

Se vuoi continuare a vederla dovrai cambiare la tua vecchia televisione. Ancora pochi giorni e ci sarà il radicale cambiamento, ecco cosa succede.

Qualche anno fa il cambiamento ci era già stato ed era stato definito come switch off, questo come si traduce? Nel passaggio a una nuova piattaforma.

I vecchi televisori non erano pronti per il cambiamento e questo ha messo in difficoltà le famiglie che hanno dovuto cambiare dispositivo, ovvero procedere con l’installazione di un decoder. Ovviamente, è facile intuire che il decoder era un’ottima opzione sia per chi aveva televisori piuttosto nuovi, che chi, non aveva la possibilità di acquistare un nuovo televisore.

Ma esattamente come il progresso tecnologico procede veloce, anche le TV devono cambiare. Quindi adesso sta per verificarsi un nuovo switch off. È finalmente arrivato il nuovissimo digitale terrestre, il DVB-T2. Adesso quello che bisogna comprendere è se le televisioni che si posseggono, sono adatte alla ricezione del segnale. Il nuovo segnale è arrivato nel nostro paese nel 2023 ma sono ancora pochi i casi in cui esso viene applicato.

Qual è il motivo che spinge al cambiamento? Innanzitutto con la nuova tecnologia sarà possibile godere di un segnale migliore, inoltre ci sarà anche una proposta di canali molto più ampia. Un cambiamento che però crea la solita problematica, la vostra TV è in grado di ricevere il segnale nuovo?

Uno standard nuovo

I numerosi passi avanti che la tecnologia ha compiuto negli ultimi anni, ha portato a questi importanti cambiamenti che TV sta subendo. Anche in termini di intrattenimento quello che si vuole è riuscire a raggiungere i migliori risultati in assoluto.

Questo è il motivo per cui si è fortemente voluto questo miglioramento che permette di godere di una visione migliore dei programmi televisivi. Purtroppo però occorrerà procedere con un controllo che possa dire con assoluta certezza se il televisore in questione sia o meno compatibile.

Il test da svolgere

I dispositivi che sono attualmente in vendita saranno tutti compatibili con il moderno segnale DVB-T. L’obbligatorietà per le case produttrici di costruire solo dispositivi compatibili con tale segnale, sarebbe stato imposto già dal 2016. Quindi nel caso in cui si sia acquistata la TV prima di quell’anno, allora con molte probabilità non sarà compatibile.

Ma per sapere con certezza se il dispositivo è compatibile con il segnale occorre controllare i canali HD, nel caso in cui questi si vedono, allora nonni sarà bisogno di un nuovo dispositivo. Anche in questo caso, si può o acquistare un nuovo televisore o un decoder.