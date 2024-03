Ita Airways in crisi per mancanza di personale: oltre 450 posti liberi | Assunzione immediata per chi si candida

La compagnia aerea nata dalle ceneri di Alitalia sta vivendo un momento di crescita molto importante e ricerca dipendenti da inserire subito.

Eravamo abituati, con Alitalia, ad associare la parola “crisi” a problemi serissimi di liquidità. Oggi, fortunatamente, sembra che il termine, per Ita Airways, abbia un senso, per dir così, rovesciato.

La nuova compagnia di bandiera italiana – se pur ancora per poco – è infatti entrata seriamente in difficoltà perché non riesce a sostenere i ritmi attuali e futuri di lavoro con le proprie risorse a disposizione. Urge pertanto aumentare i dipendenti, e su più fronti.

Si prevedono infatti, da qui ai prossimi mesi estivi, be 67 tratte aeree, che collegheranno il nostro paese con i principali centri di villeggiatura del Mediterraneo: le Isole Baleari, Rodi, Creta, le isole ioniche greche, la Croazia. E non mancheranno anche i voli intercontinentali, con collegamenti con il Canada e gli USA.

Ita Airways ha iniziato la sua avventura nei cieli ad ottobre 2021, trasportando in circa due mesi poco più di 1 milione di passeggeri. L’anno successivo gli utenti paganti di Ita erano già saliti a 10 milioni. Nel 2023 il dato si è infine attestato a 15 milioni. Una crescita costante.

Le opportunità di lavoro in Ita Airways

Che la crescita dell’impresa aerea non sia destinata ad arrestarsi è ormai abbastanza pacifico, visto l’accordo che la compagnia ha stretto con l’alleanza Sky Team e – soprattutto- grazie al fatto, ormai dato per certo, del futuro controllo totale di Ita da parte di Lufthansa.

Ed è ovvio che tutte queste rosee previsioni facciano ricercare all’azienda, in tempi peraltro molto stretti, nuovi collaboratori – si parla di ben 475 assunzioni – distribuiti in vari comparti. A essere soprattutto vacanti sono gli assistenti di volo, ossia coloro che si occupano di tutti i servizi complementari di bordo.

Assistenti di volo, piloti e staff di terra

Stiamo parlando delle notissime hostess e delle loro controparti maschili, gli steward. Ad Ita, entro la stagione estiva, ne servono ben 330. Ovviamente sono necessari anche i piloti, per far fronte all’aumento delle tratte, ma di questi ne verranno assunti solamente 90.

Infine, per chi fosse interessato a lavorare per Ita senza montare sugli aerei, c’è anche la possibilità di candidarsi per lo staff di terra: sono 55 i profili ricercati. Stiamo parlando di quelle figure professionali che hanno il compito di garantire il buon espletamento di tutte le procedure preliminari e successive all’imbarco: dall’emissione dei Boarding Pass al Check In, al controllo bagagli.