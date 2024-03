Moneta da 2 euro rara, se trovi la principessa fai una vera svolta: i collezionisti la vogliono a ogni costo

Se trovi la principessa sulla tua banconota da 2 euro, potresti avere la vera svolta. I veri collezionisti farebbero carte false per averla.

I numismatici lo sanno veramente bene, ci sono alcune monete che possono valere una vera e propria fortuna. A dirlo potrebbe sembrare strano ma è realmente così. Infatti ci sono alcuni coni che sono stati prodotti in numero veramente limitato, questo ha fatto in modo che il loro valore aumentasse proporzionalmente a quello che è il numero di monete che è presente in circolazione.

Se per alcuni, collezionare monete potrebbe sembrare un’attività particolarmente noiosa, per altri invece, si rivela oltremodo interessante. Ci sono alcune monete che nascondono dietro di loro delle storie veramente molto interessanti, alcune sono legate a momenti storici e personaggi molto famosi. Ne sono un esempio proprio queste monete di cui qui vi parleremo.

Una moneta veramente molto particolare, con un valore nominale di appena 2 euro, ma che, può veramente far diventare ricco chiunque la possegga. Avere nella propria collezione questo pezzo da 2 euro potrebbe infatti significare, avere la possibilità di dare una svolta alla propria vita.

Quindi, nostri cari collezionisti, oggi ci rivolgiamo proprio a voi, consci che questo argomento vi appassionerà e non poco, siamo certi che adesso andrete a cercare nella vostra collezione se c’è quel pezzo da 2 euro di cui, in questo momento stiamo parlando. Potreste avere una fortuna e non esserne a conoscenza.

La moneta più comunemente utilizzata

Dichiara ufficialmente guerra ai pezzi da 1 e 2 cent. adesso si sta ponendo l’attenzione su quella che è effettivamente la moneta più utilizzata in tutta l’euro zona. Si tratta, appunto, del conio da 2 euro. Da quando questa nuova moneta è in circolazione, sono stati molti i casi in cui se ne è vista la presenza di alcuni esemplari che hanno un valore veramente inestimabile.

Ma questa moneta di cui qui parleremo, è rara e preziosa, comunemente chiamata Monaco 2 Euro Grace Kelly. Si tratta della più rara in assoluto e ha un valore che si aggira intorno ai 6.000 euro.

Le caratteristiche

Si tratta quindi di una moneta rara e preziosa, che ha un valore di sicuro molto più alto di quello nominale e anche di molte altre monete che negli anni sono state ritenute costose. L’emissione è stata fatta dal Principato di Monaco nel 2007 e si tratta di una moneta celebrativa, per il 25esimo anno dalla morte della bellissima ed elegante principessa.

20 mila sono i pezzi in circolazione, è una delle più desiderate dai collezionisti.