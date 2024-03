Carrello della spesa sempre più caro, dopo la shrinkflaction arriva un’altra truffa per i consumatori | Non cascarci

Sempre più caro questo carrello della spesa. ora arriva un’altra truffa ai danni dei consumatori, occorre prestare molta attenzione.

Nostro caro consumatore, non sono certo giorni buoni per te e per le tue finanze. Un guaio di dimensioni bibliche quello che ti attende nelle corsi del tuo supermercato. Come se non bastasse, l’aumento della benzina e delle bollette dell’elettricità, ecco che vai al supermercato e l’olio che la settimana scorsa costava 5,90 €, oggi costa 9,50 € e no, non è un errore di battitura.

Mentre mediti se non fosse il caso di iniziare ad avere un piccolo orto sotto casa e magari anche qualche animale per la carne, è il momento di conoscere quelle che sono le truffe di cui ci può essere vittime, semplicemente per andare a fare la spesa.

Insomma, attualmente sembra proprio che non ci sia azione più pericolosa che mettersi alla guida di un carrello. Perchè, se non basta l’aumento dei prezzi dato dall’inflazione, dall’aumento della benzina, delle materie prime, dalle beghe varie prima in Russia e adesso nel Mar Rosso, ci sono dei termini inglesi che oggi spaventano il consumatore.

Prima di parlava di Shrinflation, oggi invece di Skimpflation. 2 termini che sembrano essere molto simili tra loro, invece di uguale c’è solo il povero consumatore che cerca il modo per risparmiare.

Più vuoi e meno avrai

Parafrasando Fabri Fibra, gli eventi attuali ci dicono che”più vuoi e meno avrai“. Questo era il Shrinflation che tanto aveva fatto discutere negli ultimi mesi. Avete presente quella pratica per cui, il prezzo non aumenta, ma le quantità sì? Ecco si tratta proprio di questo.

Non sono pochi i grandi marchi che hanno deciso di rimpicciolire le dimensioni dei pacchi per fare in modo che, il consumatore avesse l’impressione che i prezzi non cambino o che addirittura diminuiscono, ma in realtà comprano meno prodotto.

Un po’ diverso il skimpflation

Tanto lo shrinkflation quanto lo Skimflation sono guidate dall’interno di nascondere un implicito aumento dei prezzi. Ma questa volta non si va ad intervenire sulla quantità di prodotto che viene inserito all’interno della confezione, piuttosto sulla sua qualità. Un provvedimento di molto più grave, che va a ripercuotersi sul consumatore.

In buona sostanza, si riduce la qualità del prodotto che viene immesso sul mercato, per riuscire a mantenere il prezzo sempre allo stesso livello. Una strategia di marketing che molto probabilmente gioverà in termini di guadagno, ma non di sapore e benessere del consumatore.