Auto e moto, presto saranno inutilizzabili: in ufficio potrai andarci solo a piedi | Prezzi benzina alle stelle

In ufficio a piedi, ben presto non potrai più utilizzare nè l’auto nè tanto meno la moto. I prezzi della benzina saliranno alle stelle.

Nostri cari automobilisti, ben presto dovrete rassegnarvi a lasciare la vostra automobile in garage. Guidare non sarà più così conveniente come lo era in passato. Dati alla mano, occorre in effetti sottolineare come i prezzi hanno avuto un’impennata che manco Valentino Rossi negli anni d’oro.

Ironia a parte, c’è stato un tempo in cui, i lavoratori decidevano di viaggiare con mezzi propri, senza piegarsi agli orari dei mezzi pubblici, ma invece, sembra proprio che nei prossimi mesi ci sarà una rivalutazione della questione. Quindi avremo di nuovo autobus affollati e strade piene di biciclette.

Ormai non è di certo una novità trovare i prezzi della benzina sempre più alti, ogni volta che usciamo da casa. Sembra ormai essere una costante, a tal punto che sembrerebbe addirittura strano il contrario. Per risparmiare sono ben pochi gli stratagemmi che si possono mettere in atto.

Innanzitutto si consiglia di fare sempre il pieno, perchè avere poca benzina la fa evaporare prima e provoca un consumo maggiore. Ma anche servirsi al self service e controllare che in città ci sia un distributore che pratichi un prezzo migliore.

I numeri dell’aumento

Per comprendere l’entità dell’aumento dei prezzi è forse utile andare a controllare i numeri reali di questo innalzamento. Perchè in realtà, questa inarrestabile tendenza all’aumento è stata determinata da moltissimi anni. Erano gli anni 2000 quando il prezzo medio della benzina si assestava a 1,08 euro, mentre adesso è a 1,86 euro circa. Un aumento del 72,2%.

Invece per il gasolio, il prezzo nel 2000 era a 0,89 euro, invece attualmente si assesta sull’1,79 euro, per un aumento di più del 100%. Un aumento che sembra proprio non volersi fermare, nemmeno nei prossimi mesi.

Le valide alternative

Quindi nostri cari cittadini, le alternative che ci restano sono poche. Si può, ad esempio decidere di optare per i mezzi pubblici, sfruttando anche i bonus che sono disponibili per alcune fasce della popolazione. Ottima alternativa sono le biciclette e i monopattini elettrici, utilizzabili da chi lavora nei pressi della propria abitazione.

Per tutti coloro che, sono invece, in procinto di cambiare la propria automobile, il consiglio è quello di optare per un’auto elettrica. Alcune recenti ricerche ci dicono che su 10 mila km percorsi, si risparmia ben il 50% per quello che riguarda l’alimentazione.