WhatsApp senza doppia spunta blu, con questo trucco nessuno potrà nascondersi: se ha letto lo scopri subito

Anche se non ha la doppia spunta blu su WhatsApp, puoi scoprire se ha letto il messaggio. Da adesso in poi non ci saranno più segreti.

Possiamo affermare senza paura che qualcuno possa dire il contrario, che questo spunti è blu su WhatsApp ci hanno messo in netta difficoltà. c’è stato un momento in cui il buon vecchio Zuckerberg ha deciso che per rendere visibile che chi riceve il messaggio lo ha letto, ha lanciato le doppie spunte blu.

Insomma hanno una fama che le precede e di sicuro non dobbiamo stare qui a spiegare a cosa servono, ma a quanto stesso Zuckerberg possa essere dispettoso quello sì. perché dopo aver messo le spunte blu, ha deciso che se qualcuno avesse voluto l’avrebbe potuto togliere.

Se vedere la doppia spunta blu ma non riceve le risposta, potrebbe essere frustrante, lui è ancora di più non vedere con comparire quelle maledette spunte blu. Sempre perché il patron Whatsapp cerca il modo di far perdere la testa ai suoi utenti ecco che adesso ha deciso che, anche se non la spunta blu puoi vedere se ha letto il messaggio.

Dopo 1000 cambiamenti che ci sono già stati, Whatsapp cambia di nuovo e questa novità probabilmente piacerà a molti.

Le sue personalizzazioni per la privacy

Quindi adesso facciamo questo piccolo viaggio nel mondo di Whatsapp, che offre non poche possibilità per personalizzare le impostazioni della privacy. I due elementi che maggiormente attirano l’attenzione degli utenti di WhatsApp, per quello che riguarda la privacy, sono sicuramente, le spunte blu e lo status online. Se si disattivano le prime nessuno può vedere quando si legge un messaggio, la seconda invece per non far apparire l’orario in cui ci si è collegata all’applicazione per l’ultima volta.

Quello che occorre specificare è che queste due impostazioni sono completamente indipendenti in uno dall’altra. Non sono pochi a credere che se si disattivano le spunte blu non ci sarà nemmeno la scritta online invece non è vero. spiegando chiaramente tutto questo possiamo dire che se si invia un un messaggio a uno utente che non ha spunte blu, ma si legge la scritta online allora con ogni probabilità a letto il messaggio ma sì

Un’eccezione molto interessante interessante

Gli utenti più furbi, che proprio non vogliono farsi scoprire, oltre a disattivare la spunta blu disattiva anche la scritta online. In questo modo per chi invia il messaggio sarà quasi impossibile non scoprire se l’utente ha fatto accesso alla app di messaggistica istantanea.

Occorre specificare però che tali impostazioni non valgono per i gruppi. Qui le spunte blu sono obbligatorie per via del bisogno di una certa trasparenza nei confronti degli altri membri del gruppo stesso. a questo punto è servito il trucchetto per capire capire se ha letto il messaggio anche se non ci sono spunte blu.il trucco sta nell’inviare un messaggio sul gruppo in cui è presente il soggetto un attimo prima è un attimo dopo avere inviato il messaggio privato. Controllando se il messaggio sul gruppo è stato letto sarà possibile anche sapere se ha letto il messaggio privato.