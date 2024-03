Nuovo malware in circolazione, se guardi lo schermo è già troppo tardi: dati e soldi persi in un secondo

È attualmente in circolazione un nuovo malware che mette a rischio dei dati e il tuo denaro. Attenzione alla posta in arrivo e non solo.

Gli haker sono sempre dietro all’angolo, abbiamo imparato che in un mondo in cui la tecnologia continua a progredire coloro che vogliono fare furbetti tramite il web sembrano trovare terreno. Negli ultimi anni sono andate crescendo le segnalazioni presso la polizia postale per quello che riguarda le truppe che arrivano dalla guerra.

Basta cliccare sul link sbagliato, inserire i propri dati e si perde tutto. in alcuni casi non è nemmeno importante inserire i dati, gli hacker sono in grado di ricavarle autonomamente attraverso la connessione web.

Non sono pochi messaggi di banche, enti di altri generi e anche dai media, in cui si dice di prestare massima attenzione. Ma nonostante le indicazioni fornite ancora troppo spesso si cade vittime di truffe online, ma quello che è peggio è che una volta perso di denaro, tornarne in possesso.

Questa volta sono andati ben oltre, hanno attaccato un sistema che fino a poco fa si riteneva inattaccabile, invece adesso la prima volta mostra le sue falle. gli appassionati di tecnologia sapranno bene che stiamo parlando del Gold Pickaxe, il nuovo malware che colpisce iOS ma anche Android.

Come avviene l’attacco da parte del malware

In realtà le modalità di attacco sono sempre le stesse. le vittime vengono sostanzialmente contattate utilizzando dei messaggi phishing, attraverso l’app LINE. Tali messaggi sembra che arrivino dalle autorità governative o da alcuni servizi specifici, quindi spinge l’utente ad istallare delle applicazioni fraudolente, come quella denominata Digital Pension.

Per colpire gli aiutanti iOS hanno ben pensato di indirizzarli a un URL di TestFlight, in questo modo si aggirano le semplici misure di sicurezza. Dopo che la finta pestata installata il malware va a catturare il porto della vittima attraverso i documenti di identità che vengono richiesti.

Privacy e protezione

GoldPickaxe può procedere rubando immagini e video che mostrano il volto della persona, al momento non è in grado di compromettere i dati di Face ID può sfruttarne la vulnerabilità. Quindi i dati biometrici che sono memorizzati si mostrano sicuri e i dispositivi continuano ad essere criptati come sempre.

Per evitare che vi siano attacchi e perdere i propri dati è fondamentale stare particolare attenzione a tutti i messaggi sospetti che arrivano, evitando di cliccare sul link anche nel caso in cui sembra a arrivino da enti accreditati.