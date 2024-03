Coca Cola, Fanta e Pepsi, il prezzo sta per raddopiare: il piano che hanno in mente colpirà anche l’Italia

Il prezzo a cui Fanta, Coca Cola e Pepsi verranno vendute sarà addirittura raddoppiato. Si ha in mente un piano ben preciso che colpirà anche l’Italia.

Fanta, Coca Cola e Pepsi sono solo alcune delle bevande gassate e zuccherate più vendute in assoluto. Dal sapore dolce e accattivante, farne a meno sembra essere pressapoco impossibile. Si bevono accompagnando una buona cena, ma anche per rinfrescarsi durante i lunghi pomeriggi estivi.

In effetti poco importa se tutti, ma veramente tutte le sconsigliano, queste bibite piacciono molto, sia agli adulti che ai bambini e probabilmente proprio questo è il loro punto di forza per ottenere la supremazia del mercato intero. In particolare la Coca Cola è una bevanda iconica, un vero e proprio simbolo.

Ma, come se non bastasse il continuo aumento dei prezzi di tutti i generi alimentari, proprio queste bibite, ben presto costeranno pressapoco il dubbio, con grande dispiacere di tutti i loro appassionati.

In che modo questo sarà possibile? Molto semplice, verrà introdotta la tassa sulle bevande zuccherine, con il solo scopo di riuscire a contrastare l’obesità nei bambini e comunque nei giovanissimi, una piaga che sta toccando da molto vicino l’Italia, proprio in questi ultimi anni.

Una questione di cui si discute da tempo

Gli Stati hanno particolarmente a cuore la salute e il benessere dei loro cittadini. Particolare attenzione viene posta nei confronti degli individui in età pediatrica, coloro che sono il futuro di ogni paese e che, sembra stiano accusando il colpo più di ogni altro individuo all’interno della società stessa. Una società consumistica, che non si prende cura di se stessa, figurarsi dei proprio bambini.

Negli ultimi si è visto crescere, in maniera esponenziale il numero di bambini in sovrappeso o addirittura in uno stato di obesità. Questo è ciò che è stato rilevato da alcuni studi specifici, come quello di The American Journal of Clinica Nutrition.

Tassazione sulle bevande ad alto contenuto di zuccheri

Sembra che inserire una tassa a livello nazionale su quelle che sono le bevande gassate e zuccherate, sia in grado di ridurre i consumi di tali prodotti e allo stesso tempo andare a frenare la crescita dell’obesità in età pediatrica. È da tempo che si parla di misure di questo genere e gli studi sembrano essere concordi sul fatto che tali interventi possano essere veramente efficaci.

Una misura, quella della tassazione delle bibite zuccherine, che, se in paesi come l’Asia e il Cile ha fatto vedere fin da subito.i suoi risultati, in Italia fatica ad essere applicata per via delle lobby alimentari, ancora molto forti.