Voli cancellati, la famosa compagnia aerea chiude i battenti: passeggeri truffati senza rimborso | E’ una catastrofe

La nota compagnia aerea chiude i battenti e numerosi sono stati cancellati. Purtroppo per i passeggeri nessuna possibilità di rimborso.

La crisi economica mette in ginocchio moltissimo aziende. Nelle ultime settimane ad essere colpite sono state tantissime società sia di grandi dimensioni che di piccole ad accusare il colpo. Purtroppo come stesse succede a pagarne le conseguenze sono i consumatori.

Questa volta però la problematica arriva dal cielo. Negli ultimi anni ad affligge grandi compagnie di trasporto aereo sono state piccole start-up e compagnie low cost che hanno attratto l’attenzione dei viaggiatori grazie ai loro prezzi di gran numero inferiori a quelli delle grandi società multinazionali.

Semplici immaginare però che sono soprattutto le piccole compagnie e quelle nate da poco ad accusare il colpo di quella che è una crisi economica profonda. Tra l’altro lo fanno senza offrire alcuna protezione a tutti coloro che scelgono i loro servizi per poter viaggiare a prezzi ridotti.

Quindi la notizia che oggi arriva a tutti loro è prenotato un viaggio con questa compagnia super low cost, non è certo delle migliori. La crisi affliggeva le loro casse li ha spinti alla chiusura definitiva, purtroppo però tutti coloro che avevano già acquistato non avranno alcun rimborso. Anche questa volta le peggiori conseguenze le pagano proprie consumatori che si erano fidati della società.

Compagnia aerea super low cost chiude i battenti

Siete veramente sicuri ho acquistato dei biglietti a buon prezzo sia conveniente? Certo nessuno acquista dei biglietti aerei pensando che dall’oggi a domani la compagnia aerea possa fallire. Eppure questo è quello che sta succedendo. Si tratta della Lynx Air compagnia sei in camera che il 22 febbraio ho ottenuto dalla corte di Kings Beach di Alberta la chiusura di tutte le operazioni appartiene dal 26 febbraio. Una misura questa che si è ritenuta indispensabile a difesa dei creditori.

In questo modo la tua società è stata ritenuta insolvente ma non fallita è stato possibile sospendere tutti i procedimenti penali al loro carico.

Le motivazioni della crisi

La compagnia ovviamente, non ha mancato di dare spiegazioni in merito a quello che sta succedendo. L’azienda forniva servizi aerei a basso costo in Canada e verso alcuni aeroporti sia degli Stati Uniti che del Messico. Sembra che però alla crisi economica la profondamente toccata per via di un aumento esponenziale di quelli che sono i costi operativi.

Inoltre sono aumentati i prezzi del carburante, i tassi di cambio, le tasse aeroportuali. Un contesto economico troppo difficile per poter pensare di continuare nel proprio lavoro.