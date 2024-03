Spese mediche nel 730, il trucco dei commercialisti ti fa guadagnare 4mila euro all’anno | E’ tutto legale

Applicando un semplice trucco che conoscono i commercialisti è possibile guadagnare 4000 € all’anno grazie alle spese mediche e al 730.

Argomento piuttosto delicato il nostro caro 730. Ogni cittadino nell’arco dell’anno deve inviare la sua dichiarazione dei redditi, parole queste che fanno preoccupare e non poco i contribuenti. Il motivo in realtà è molto semplice dal 730 hanno determinato l’importo che deve essere corrisposto al fisco per quello che riguarda le tasse sui propri redditi.

Per poter avere dei vantaggi il cittadino dovrebbe consegnare in sede di dichiarazione dei redditi, tutta la documentazione sulle varie spese sostenute nell’arco dell’anno. ovviamente occorre ricordare che non tutte le spese possono essere portate in detrazione, ma alcune possono essere di grande aiuto.

Possono essere portate in detrazione ad esempio le spese sostenute per il canone di vocazione oppure per il mutuo nel caso di casa di proprietà. allo stesso modo si possono entrare le tasse stesse che si pagano per una seconda casa, oppure le spese mediche. Per poter procedere a detrazione di queste è indispensabile essere in possesso delle ricevute ovvero delle fatture per ogni singolo intervento effettuato.

Inoltre pure le detrazioni importante procedere al pagamento con mezzi tracciabili che si tratti di bonifici ovvero pagamenti con carta. quello che è certo è che in sede di dichiarazioni dei redditi le spese sanitarie sono quelle maggiormente utilizzate per le detrazioni.

Elenco delle spese mediche detraibili

Tutte le spese mediche possono essere detratte dal 730. Quelle nel rigo e uno del modello precompilato, qui andrà indicato l’importo delle spese mediche sanitarie sostenute nell’anno 2023 che potranno giovare una detrazione Irpef del 19%. la detrazione può essere applicata farmaci se vi è scontrino fiscale o fattura, in cui devono essere specificati la natura e la quantità del prodotto acquistato.

Inoltre possono essere detratte le prestazioni chirurgiche, le analisi, l’indagine radioscopica, ricerche applicazioni. inoltre è possibile indicare la spesa sostenuta per le prestazioni specialistiche, l’acquisto l’affitto di protesi sanitarie, prestazioni rese da medico generico, ricoveri e operazioni, importi dedicati pagati.

Modalità di pagamento e detrazione

Come accennato in precedenza per poter detrarre le spese mediche dalla dichiarazione dei redditi, è indispensabile eseguire alcune regole. Particolare attenzione occorre metterla nelle modalità di pagamento che vengono utilizzate. Occorre che i pagamenti che vengono effettuati siano tracciabili, permettendo agli agli organi di competenza di procedere facilmente al controllo.

Questa è una regola introdotta nel 2020 quando per detrarre le spese ai fini Irpef occorreva procedere con pagamento con carte e bancomat. Nonostante ciò è possibile procedere con il pagamento in contanti nel caso in cui le prestazioni siano effettuate dal servizio sanitario nazionale. Se poter giovare della detrazione occorre che le spese sostenute siano di importo maggiore a 129,11 € altrimenti non sarà riconosciuto alcun diritto