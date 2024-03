Busta paga, le sorprese di febbraio non sono finite: la cifra è destinata a cambiare ancora | Aumenti per tutti

Buone notizie per quanto riguarda la busta paga: in arrivo aumenti per tutti.

All’interno della busta paga di febbraio saranno presenti numerosissime agevolazioni. Un’ottima notizia per i lavoratori, che dal mese di febbraio appena concluso possono aspettarsi importanti bonus.

Un primo importante bonus per quanto riguarda il mese di febbraio è ad esempio quello relativo all’esonero contributivo totale per le madri lavoratrici che può portare ad un considerevole aumento dello stipendio.

A partire dall’inizio di questo 2024, per coloro che hanno un reddito da lavoro che non va oltre i 35.000 euro all’anno la quota contributiva a carico dei lavoratori è stata ridotta. Inoltre va considerato anche il bonus dovuto al fatto che il 2024 è anno bisestile.

Ecco dunque qui di seguito tutti i bonus che saranno presenti sulla busta paga relativa al mese di febbraio.

Busta paga: gli sgravi contributivi

Uno dei bonus presenti nella busta paga del mese di febbraio consiste nello sgravio contributivo del 7% sulle buste paga con un importo lordo che non va oltre i 1.923 euro (25.000 euro all’anno), una misura che è stata stabilita dalla Legge di Bilancio 2024. Il dipendente che non supera questa cifra va a pagare una quota di contributi minima, che consiste in un 2,19% per il privato e in un 1,80% per il pubblico: conseguenza diretta è un aumento dello stipendio netto e un versamento di 134 euro in meno rispetto a quanto dovuto di solito.

Uno sgravio contributivo spetta però anche a coloro con un importo lordo che va oltre i 1.923 euro e fino a un massimo di 2.692 euro (35.000 euro all’anno): in questo caso si parla di un 6% di sgravio, con l’aliquota contributiva che va ad abbassarsi al 3,19% per il privato e al 2,80% per il pubblico. Il risparmio mensile, di conseguenza, ammonta a circa 161,52 euro lordi.

Gli altri bonus sulla busta paga

Un importante sgravio contributivo è riservato anche alle mamme, con il bonus mamme introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 che è destinato nello specifico a tutte le lavoratrici a tempo indeterminato che abbiano due figli di cui il più giovane con meno di dieci anni o che abbiano almeno tre figli dei quali almeno uno minorenne. In questo caso l’esonero contributivo arriva a 3.000 euro all’anno, e tale sgravio per adesso è assicurato soltanto per le lavoratrici del settore privato.

I bonus per la busta paga di febbraio non finiscono però qui. Il 2024 è anno bisestile, per cui questo mese di febbraio è stato con un giorno lavorativo in più rispetto a quello del 2023. Poi da considerare è anche il carnevale, con il martedì e il giovedì che non sono giorni festivi e che quindi sono pagati alla stessa maniera degli altri giorni lavorati. Infine da ricordare è anche il bonus docenti da 950 euro, un aumento che come stabilito dal decreto n. 258 del 2022 del Ministero dell’Istruzione e del Merito spetta una tantum a tutti quei docenti che sono in grado di assicurare continuità didattica o che prestano servizio in zone difficili per quanto riguarda i lati sociali, economici e culturali.