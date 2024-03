Lavoro dei sogni a 4000 euro al mese, qui ti assumono per vivere nel relax più assoluto | Può farlo chiunque

Ecco qual è il lavoro dei sogni: qui è possibile guadagnare fino a 4.000 euro al mese.

Per chiunque sia alla ricerca di un’allettante opportunità lavorativa ecco quello che potrebbe rappresentare il vero e proprio lavoro dei sogni.

Si tratta di un tipo di impiego grazie al quale è possibile arrivare ad ottenere guadagni da quasi 4.000 euro al mese.

Nello specifico il lavoro si svolgerebbe in un villaggio di campagna, con alloggio incluso e con uno stipendio che si aggirerebbe intorno ai 3.850 euro mensili.

Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito a questa incredibile opportunità lavorativa che potrebbe fare al caso di tantissimi giovani in cerca di un impiego.

Lavoro a quasi 4.000 euro al mese: ecco dove

Per tutti coloro che desiderino trovare un lavoro che permetta di guadagnare bene e di tenersi allo stesso tempo lontani dalla frenesia e dallo stress della vita di città ecco arrivare l’opportunità dei sogni. Si sta parlando di un lavoro in un villaggio di campagna all’estero da ben 3.850 euro al mese. Il lodge rurale in questione si trova per la precisione nel comune di Fuenteheridos all’interno della regione di Huelva in Spagna: presso questo villaggio si sta ricercando in questo periodo una figura che possa svolgere il lavoro di guardia o guardiano.

L’offerta di lavoro è stata resa pubblica sul portale di lavoro Infotec, con il fortunato che verrà selezionato che potrà beneficiare di un alloggio totalmente gratuito e di uno stipendio di 3.850 euro. Tra i compiti della figura che verrà selezionata per l’impiego di guardiano figurano principalmente la gestione delle prenotazioni e il ricevimento dei clienti, ma anche la gestione della colazione, le pulizie, il controllo delle aree comuni, la gestione degli acquisti, il mantenimento del contatto con il cliente, e la pulizia della piscina.

Chi può presentare la candidatura per il lavoro in Spagna

Per poter presentare la propria candidatura per il lavoro di guardiano presso il villaggio rurale di Fuenteheridos in Spagna occorre però ovviamente essere in possesso di alcuni requisiti. Per lo stipendio mensile di 3.850 euro bisognerà prima di tutto essere disposti a lavorare 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Per quanto riguarda il resto dei requisiti, i candidati dovranno dimostrare di avere una buona conoscenza della lingua inglese, dimestichezza con le pratiche e le attività relative al lavoro d’ufficio e una certa abilità per quanto riguarda la manutenzione generale dei lodge rurali. Per poter prendere parte alla selezione basta semplicemente presentare alla struttura il proprio cv accompagnato da una lettera di presentazione e di motivazione.