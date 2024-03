Bonus lavoro, oltre 4600 euro in arrivo: interessati oltre 18 milioni di italiani | Richiedili anche tu

Grazie al bonus lavoro sono in arrivo ben 4.600 euro: ecco come richiederli.

Per tantissimi italiani è in arrivo un sostanzioso bonus da ben 4.600 euro.

Ad essere interessati sono milioni e milioni di lavoratori dipendenti, che possono arrivare per la precisione ad un bonus lavoro di 4.645 euro grazie a diversi tipi di detrazione.

I lavoratori dipendenti provvedono al versamento mensile in busta paga dell’IRPEF, cioè l’imposta sul reddito delle persone fisiche, avendo inoltre diritto a una serie di detrazioni che non sono collegate alle spese sostenute.

Questo bonus lavoro viene conferito soltanto in presenza di condizioni specifiche. Ecco dunque i requisiti necessari di cui i lavoratori devono essere in possesso per poterlo ottenere.

Il bonus lavoro da 4.645 euro

Per tutti i lavoratori dipendenti vi è un diritto a detrazioni sul reddito da lavoro prestabilite che possono cambiare a seconda del reddito complessivo specifico che viene percepito. Nel caso in cui il reddito complessivo dovesse ammontare a circa 27.000 euro la detrazione consisterebbe in 1.910 euro cui bisognerebbe aggiungere 1.190 euro che vengono moltiplicati per il quoziente della differenza tra la soglia massima dei 28.000 euro e il reddito complessivo (27.000) diviso 13.000, cioè 2.825 euro di detrazioni.

A ricevere il massimo beneficio sono comunque coloro che si ritrovano con un reddito massimo di 15.000 euro: in casi come questo la detrazione per il lavoro dipendente ammonta infatti a 1.955 euro, cui bisogna aggiungere altri 1.200 euro di trattamento integrativo. L’importo totale consiste dunque in 3.155 euro.

Bonus lavoro: le detrazioni per i figli a carico

Vi è poi anche la detrazione per i figli a carico, ma solo se questi ultimi hanno raggiunto i 21 anni di età. La detrazione viene riconosciuta nel caso in cui i figli risultino fiscalmente a carico e con i seguenti redditi: entro i 40.000 euro al di sotto dei 24 anni, entro i 2840,51 per i figli che hanno più di 24 anni. La detrazione massima viene riconosciuta ovviamente a coloro che hanno i redditi più bassi: per coloro che hanno redditi di 15.000 euro la detrazione per il primo figlio a carico consiste in 800 euro.

I lavoratori con redditi di 15.000 euro e con a carico un figlio di più di 21 anni e un coniuge potranno avere diritto nel 2024 a 1.955 euro di detrazione da lavoro dipendente, a 800 euro di detrazioni per i figli a carico e a 690 euro di detrazioni per coniuge a carico. Le detrazioni arrivano in totale a 3.445 euro, cui si vanno poi ad aggiungere i 1.200 euro annui per il trattamento integrativo per un totale complessivo di 4.645 euro all’anno. Per avere tale beneficio si può fare richiesta diretta al datore di lavoro presentando a quest’ultimo il foglio delle detrazioni fiscali, ma è possibile anche richiedere di ricevere tale importo non sulla basta paga ma tramite conguaglio in sede di 730.