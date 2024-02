Stipendi, donne ancora penalizzate: la differenza quello degli uomini è abissale | La laurea non conta più

Negli stipendi tra quelli delle donne e quelli degli uomini c’è ancora troppa differenza. Il titolo di studi non ha il valore che dovrebbe avere.

Dicono che ci dovrebbe essere uguaglianza tra lavoro maschile e lavoro femminile. Certamente nel corso degli anni, le donne hanno fatto dei notevoli progressi per quello che riguarda la loro posizione nel mercato del lavoro, ma detto tra noi, la parità tra i generi, almeno per ora, è molto lontana.

La differenza nei trattamenti economici è così abissale che sembra che la donna, nell’arco dell’anno lavori circa un mese in meno. Gli esperti parlano di gender pay gap, ovvero la differenza dei salari orari lordi, percepiti dalle donne e dagli uomini.

Insomma, anche se ci si riempie la bocca con termini come l’uguaglianza tra il lavoro maschile e quello femminile, nella realtà questa non vi è affatto. Anzi si è ben lontani da un rapporto paritario tra quelle che sono due facce della stessa medaglia. Tra l’altro, una differenza che non è dipesa da un maggior impegno maschile, rispetto a quello femminile.

Occorrerebbero quindi interventi mirati che a tutti gli effetti, siano in grado di offrire l’eguaglianza a cui tanto si aspira, senza però, dimenticarsi di dare sostegno alle famiglie, che restano il punto cardine della società.

Fare carriera non è mai stato così difficile

Dal 2022 c’è stata una crescita in termini occupazionali per le donne. Quindi sono molte coloro che sono tornate a lavoro o sono entrate per la prima volta nel mondo lavorativo. Questo però non risolve un gender gap che si rivela evidente. Sembra essere un dato di fatto, per le donne trovare lavoro è più difficile e anche nel caso in cui succeda, fare carriera è praticamente impensabile.

Le difficoltà nel trovare lavoro, sono maggiori se il grado di istruzione è basso, mentre le donne laureate che lavorano sono più degli uomini. Ma nonostante ciò vedere una donna ricoprire incarichi esecutivi è molto difficile e non dipende certo, dalle loro capacità.

Cosa impedisce alle donne di fare carriera

Gli studi ci dicono che le aziende che hanno a capo delle donne ottengono dei risultati migliori, ma nonostante questo le donne non riescono ad avere la stessa realizzazione lavorativa di un uomo.

Le donne, troppo spesso o sono costrette per troppo tempo a ruoli più bassi o comunque trovano difficoltà nell’accesso a ruoli di dirigenza e questo non è dovuto alla loro capacità lavorativa, piuttosto a congetture, ad idee che sono ancora troppo retrograde per permettere la vera uguaglianza.