50mila euro all’anno partendo da 0, l’idea geniale della studentessa ti lascerà a bocca aperta | Comincia anche tu

Ecco come guadagnare oltre 50mila euro all’anno partendo da zero: l’idea geniale di una studentessa.

Il modo per guadagnare migliaia e migliaia di euro all’anno partendo da zero esiste.

Ad idearlo è stata una studentessa di nome Sophie Riegel, che nel corso degli ultimi quattro anni è riuscita a guadagnare la bellezza di circa 200.000 mila dollari.

La ragazza è riuscita ad ottenere un simile guadagno iniziando semplicemente a sfruttare uno dei tanti metodi per cercare di guadagnare soldi online.

Ecco dunque spiegato nel dettaglio il metodo utilizzato da Sophie Riegel per guadagnare un’ingente quantità di denaro partendo da zero.

Più di 50mila euro all’anno partendo da zero: il metodo di Sophie Riegel

Di modi per poter guadagnare da casa senza impiegare troppo tempo ce ne sono ormai tantissimi. Quello ideato da Sophie Riegel per ottenere nel corso degli ultimi anni una vera e propria fortuna consiste semplicemente nel rivendere sulle più importanti piattaforme online i propri abiti usati. La diretta interessata ha rivelato di essere sempre stata una grande risparmiatrice e di aver sempre fatto attenzione a non spendere soldi per abiti troppo costosi. La decisione di mettere in vendita online vestiti che non utilizzava più è poi arrivata nel 2020: dopo aver iniziato a guadagnare le prime centinaia di dollari Sophie non si è praticamente più fermata, con capi comprati a basso prezzo e rivenduti poi successivamente a prezzi più elevati.

Negli ultimi quattro anni Sophie Riegel è riuscita a guadagnare circa 192.000 dollari a fronte di una spesa per i capi di abbigliamento poi messi in vendita di soli 50.000 dollari. I guadagni restano dunque elevatissimi pur andando a sottrarre le spese di spedizione e il denaro speso per gli spostamenti tra i vari negozi, senza dimenticare comunque anche le trattenute effettuate dagli store online quando viene effettuata una vendita (circa il 10 o 20% del totale). In sintesi un’attività incredibilmente redditizia, con la diretta interessata che punta nel frattempo anche a diventare una scrittrice professionista.

Le dichiarazioni di Sophie Riegel

Quello di Sophie Riegel è un esempio che può spingere in tanti a cercare di ottenere gli stessi risultati. La ragazza ventitreenne ha voluto dare alcuni consigli a chiunque desideri intraprendere un’attività di questo tipo, indicando come requisito principale per riuscire nell’intento di guadagnare quello del divertimento. In più è ovviamente necessario avere una conoscenza il più approfondita possibile del mercato, mettendo in vendita gli abiti al giusto prezzo.

Queste alcune delle parole da parte di Sophie Riegel: “Ho passato ore e ore a imparare i marchi, imparando ad usare tutte le piattaforme. Ho imparato le strategie di ciascuno dei negozi in cui vado. La cosa più importante è essere disposti a chiedere aiuto quando se ne ha bisogno. Non bisogna fare tutto questo da soli. Quando ho iniziato mio padre mi ha aiutato con tutte le spedizioni. Non ho dovuto fare tutto questo da sola perché ho chiesto aiuto“.