Assunzione Poste Italiane, migliaia di posizioni aperte in tutta Italia: azzerato ogni requisito | Entrata automatica

Per l’assunzione in Poste Italiane è stato azzerato ogni requisito: tantissime le assunzioni in tutta Italia.

Poste Italiane è pronta ad effettuare un enorme numero di assunzioni secondo un maxi piano già messo a punto dall’azienda.

Ciò è merito principalmente dell’accordo che è stato trovato tra Poste Italiane e i sindacati per quanto riguarda le misure inerenti alle politiche attive per il lavoro per questo 2024.

L’azienda ha dunque l’obiettivo di andare a rafforzare in maniera consistente diversi dei suoi settori attraverso migliaia di assunzioni previste praticamente in ogni parte d’Italia.

Tante le misure previste, dalla sportellizzazione alla trasformazione dei contratti da part time a full time, senza dimenticare le stabilizzazioni dei precari con contratto a tempo determinato tramite nuovi contratti a tempo indeterminato. Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere in merito alle nuove assunzioni di Poste Italiane.

Poste Italiane: pronte migliaia di assunzioni in tutta Italia

Poste Italiane ha annunciato che le nuove assunzioni (1.085 stabilite in accordo con i sindacati cui si aggiungono le 3.942 con contratto a tempo determinato nei servizi postali) avverranno durante i mesi di marzo, aprile e maggio. Per il prossimo trimestre sono dunque in arrivo tantissimi nuovi ingressi a tempo determinato, che si divideranno per la precisione in 3.736 per il recapito postale e in 206 per la produzione. Per quanto riguarda i portalettere le assunzioni saranno 903 a Nord Ovest, 473 a Nord Est, 722 al Centro Nord, 611 al Centro, 695 al Sud e 322 in Sicilia. In merito invece agli addetti alla produzione le assunzioni saranno 102 a Nord Ovest, 72 a Nord Est, 16 al Centro Nord, 13 al Centro e due in Sicilia.

Tramite l’accordo raggiunto con i sindacati sono poi state stabilite altre 1.085 assunzioni divise tra Mercati privati (Mp) e Posta, comunicazione e logistica (Pcl). Per il Mercato privati sono previsti 750 Fte (equivalenti a tempo pieno) tra cui 350 assunzioni Scf, 100 assunzioni Osp, 60 passaggi a full time e 240 sportellizzazioni. Per Posta, comunicazione e logistica pronti 335 Fte tra cui 670 assunzioni part time di addetti alla produzione di nodi logistici e 15 passaggi a contratto full time di addetti di produzione nei nodi logistici.

Poste Italiane: le posizioni aperte

Nel corso dei prossimi mesi ci sarà dunque all’interno di Poste Italiane un enorme numero di nuove assunzioni. Al riguardo è possibile già ora inviare la propria candidatura sul sito ufficiale dell’azienda, andando prima su Carriere e poi in seguito su Come candidarsi, pagina che mostrerà a sua volta le opzioni Posizioni aperte e Candidatura spontanea.

Per quanto riguarda le posizioni aperte Poste Italiane cerca portalettere in ben undici regioni: Emilia Romagna, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Marche, Toscana, Lombardia, Valle d’Aosta, Umbria, Trentino Alto Adige, Veneto. L’azienda ricerca però anche numerosi operatori di sportello con contratto a tempo determinato (candidature da inviare entro il 29 febbraio) oltre a corrieri e addetti alla logistica SDA soprattutto per il Nord Italia. Per la candidatura spontanea è necessaria la registrazione al portale tramite il proprio indirizzo email e l’inserimento dei propri dati anagrafici: in seguito bisogna allegare il proprio curriculum compilando inoltre il modulo relativo alle proprie esperienze di studio e lavorative, indicando poi successivamente la propria disponibilità al contratto a tempo determinato, al lavoro part time, al lavoro su turni, alle trasferte nazionali e alla mobilità.