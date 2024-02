Vacanze di lusso low cost, con pochi soldi affitti un’intera isola tutta per te: sembra una favola ma è tutto vero

Con pochissimi soldi puoi finalmente affittare un’isola tutta per te e goderti una vacanza veramente lussuosa, indimenticabile.

Quando si avvicina il momento di andare in vacanza chiunque di noi è in pieno fermento, inutile negarlo. Potersi concedere qualche giorno per poter staccare dalla frenesia quotidiana, a volte diventa un vero e proprio dono che ognuno di noi dovrebbe fare a se stesso.

Per le proprie vacanze, c’è chi ama il mare, chi la montagna, chi invece, preferisce mete turistiche come le città d’arte. Infine c’è chi sogna una vacanza esclusiva, ma viene fermato dal proprio budget che per forza di cose, non può certo essere illimitato.

Eppure sono molte le soluzione low cost che, semplicemente navigando sul web si possono trovare. Numerose le piattaforme che propongono delle mete molto interessanti a prezzi veramente molto contenuti. Ma se ti dicessimo che puoi vivere una vacanza da nababbo senza dover spendere un occhio della testa?

Potresti essere tra i pochissimo fortunati che possono affittare un’intera isola per le proprie vacanze senza dover essere per forza miliardari. Sembra essere impossibile, ma invece è proprio la realtà. Se per le prossime vacanze vuoi una meta che sia diversa da tutte le altre, sappi che sei proprio nel posto giusto.

Puoi avere un’isola tutta per te

No, non stiamo scherzando, l’isola in questione si chiama Jicaro Island Ecolodge, questo posto si trova nel cuore del Nicaragua e dista soli 15 minuti di barca dal Porto Marina Cocibolca. Proprio su questa isola ci sarebbero 7 casitas, ovvero dei bungalow veramente molto lussuosi.

Quello che ti viene proposta è un’esperienza veramente unica nel suo genere. Una vacanza nel bel mezzo del mare su quelle che sono un patrimonio mondiale dell’Unesco. Ovviamente deve piaceerti una vacanza in mezzo la natura, un soggiorno veramente rigenerante, che ti aiuti a trovare le forze per affrontare gli impegni quotidiani a cui a fine vacanza dovrai tornare.

Il costo di un pezzo di paradiso

Ebbene sì, puoi quindi avere finalmente il tuo pezzo di paradiso. Jicaro Island Ecolodge non è solo una vacanza, ma un’esperienza a 360 gradi. Proprio qui puoi trovare un paesaggio unico al mondo, essere a ridosso di un mare cristallino e vivere immerso nella natura.

Ma quello che meraviglia di più di questa esperienza completamente diversa è il prezzo. Non ti costerà molto di più di una qualunque altra vacanza al mare. Il costo è di soli 600 euro a settimana per un bungalow. Da non perdere.