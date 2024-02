Buoni Pasto, la multa inaspettata colpisce tutti: questo ticket non lo accetterà più nessuno

Se hai questo ticket come buoni pasto non lo accetterà più nessuno. La truffa colpisce veramente tutti, ecco cosa sta succedendo in queste ore.

I dipendenti di alcune aziende percepiscono, sotto forma di benefit una certa quantità di buoni pasto. Questi possono essere utilizzati all’interno dei supermercati e alcune volte, anche all’interno delle mense delle aziende stesse. Ma proprio negli ultimi giorni sta scoppiando un vero e proprio caso, per quello che riguarda questa modalità di pagamento.

Le notizie arrivano dalla procura di Roma, che ha iscritto sul registro degli indagati i vertici della società Edenred Italia. Un’inchiesta che potrebbe avere importanti ripercussioni anche sulle abitudini dei lavoratori.

I reati che vengono contestati sono piuttosto gravi, si parla di truffa aggravata, illeciti amministrativi e turbativa d’asta in corso, eventi che risalirebbero agli anni che vanno dal 2021 fino al 2023. A denunciare il fatto sarebbe stata un’altra società operante, anch’essa, proprio nell’ambito dei buoni pasto e che chiedeva di controllare che non vi fossero state irregolarità per quello che riguarda la gara di convenzione buoni pasto.

Insomma, quello che è emerso non è affatto incoraggiante, Endered avrebbe truccato la gara per potersi aggiudicare la convenzione. Un’azione che va contro ogni legge e contro ogni tipologia di azione lecita che ci possa essere in questo ambito. Ma questo come si ripercuote sui consumatori?

Le accuse ad Endered

Non sono certo accuse leggere quelle che sono state rivolte alla società Endered che, secondo l’altra concorrente, sarebbe stata artefice di comportamenti che, con raggiri e forzature, le avrebbero attribuito un punteggio maggiore in ambito della gara, rendendola la vincitrice.

Tutto ovviamente, a discapito degli altri partecipanti alla gara stessa che, non avrebbero avuto modo di replicare. In particolare Endered non aveva allegato l’esistenza di quelli che sono accordi paralleli e questo le avrebbero permesso di vincere la gara in questione.

Le ripercussioni di ciò che sta accadendo

Attualmente molti supermercati hanno sospeso il servizio e non accettano i buoni pasto Endered, rendendo difficile per gli italiani beneficiare del benefit. Dal canto suo l’azienda si dice fiduciosa e sostiene di essere perfettamente in regola. Per questo motivo, confida nella magistratura e nella sua capacità di chiarire la vicenda in breve tempo.

Come spesso accade, però, le beghe giudiziarie hanno fatto crollare il titolo in borsa. Il titolo è sceso dell’oltre 9% e probabilmente è destinato a scendere ancora nei prossimi giorni.