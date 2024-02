L’INPS arriva su WhatsApp, col nuovo canale risparmi un sacco di tempo: ora hai tutto a portata di mano

Ecco il nuovo canale ufficiale WhatsApp dell’INPS.

Novità importantissime da parte dell’INPS, che apre un proprio canale WhatsApp ufficiale.

Il nome del canale in questione è per la precisione Inps per tutti, con tutti gli utenti che prenderanno la decisione di iscriversi al servizio che potranno ricevere in questo modo tutte le notizie dell’ultimo minuto in tempo reale.

Una novità, questa, che conferma il crescente processo di modernizzazione e digitalizzazione da parte dell’INPS, che ha l’intenzione di andare sempre più incontro ai cittadini riducendo il più possibile le distanze con gli utenti.

Ecco dunque qui di seguito tutte le informazioni più importanti per quanto riguarda il nuovo canale ufficiale WhatsApp dell’INPS.

Inps per tutti: il nuovo canale WhatsApp dell’INPS

L’INPS ha annunciato l’avvio del suo nuovo canale WhatsApp denominato Inps per tutti attraverso un comunicato ufficiale risalente allo scorso lunedì 19 febbraio. Il canale sarà dedicato nello specifico a tutti i pensionati così come anche ai lavoratori sia pubblici che privati e alle aziende, senza dimenticare ovviamente anche i comuni cittadini. WhatsApp, come ampiamente noto, è l’app di messaggistica istantanea per smartphone più importante e famosa al mondo, con una sua recente novità (funzionalità lanciata nel 2023) che è stata rappresentata proprio dall’introduzione dei canali WhatsApp. Questi ultimi servono per poter ricevere costantemente notizie in merito ad una specifica organizzazione o persona, con gli amministratori che possono mandare contenuti di qualsiasi tipo agli utenti iscritti al gruppo in seguito alla creazione del canale.

Nel suo comunicato stampa del 19 febbraio l’INPS ha spiegato come sul proprio canale verranno proposti ogni singola settimana cinque diversi tipi di contenuti sugli argomenti più caldi e interessanti del momento. Tra i temi che verranno maggiormente affrontati e sui quali gli utenti avranno dunque di informarsi nel dettaglio vi saranno senza ombra di dubbio quelli relativi ad esempio ai sostegni alle famiglie, alla cassa integrazione, o anche alle regole riguardanti i versamenti dei contributi previdenziali.

Il canale WhatsApp dell’INPS: come accedere

Tutti i canali WhatsApp, e di conseguenza anche quello dell’INPS, sono pubblici, per cui chiunque può accedervi senza alcun problema. Necessaria è ovviamente l’iscrizione da parte dell’utente, con il comunicato ufficiale dell’INPS che ha indicato nello specifico il link https://whatsapp.com/channel/0029VaPPgwX3rZZXc88ZQM34. Un altro modo per effettuare l’accesso è però rappresentato anche dal QR Code.

Subito dopo aver completato l’iscrizione l’utente avrà libero accesso alla chat del canale avendo così la possibilità di leggere tutti i messaggi e le news inviate dall’INPS e di reagire ai post, senza però poter inviare risposte. Per le informazioni più dettagliate e specifiche lo strumento principale consisterà invece in altri strumenti dell’INPS, come ad esempio il call center multicanale. Tutti i messaggi che verranno inviati sul canale presenteranno inoltre dei colori differenti a seconda del tema affrontato: giallo per le notizie sul lavoro, arancione per le notizie su pensione e previdenza, verde per i liberi professionisti e per le imprese, blu per le comunicazioni istituzionali, rosso per le notizie su sussidi o su altri tipi di indennità.