Spesa, risparmia il 30% su frutta e verdura: la funzione segreta del freezer ti salva dal caro prezzi

Se conosci questa funzione segreta del freezer puoi finalmente risparmiare sulla spesa di frutta e verdura. Meno il 30%.

Il caro prezzi che continua a colpire le nostre tasche impone di riuscire a trovare delle soluzioni che permettano un buon risparmio. Probabilmente qualcuno di voi che ci sta leggendo si sarà accorto che andando al supermercato i prezzi sono sempre più alti, un continuo e inesorabile aumento che sta mettendo tutti in ginocchio.

Per gli italiani una situazione di questo genere non è affatto semplice da sopportare. In fondo basta pensare che la spesa per i generi alimentare influisce in maniera determinante sul bilancio familiare.

Non è certo un caso se, negli ultimi mesi, il web si è letteralmente riempito di tutorial su come sia possibile risparmiare facendo la spesa. I consumi dei cittadini si sono spostati dalle grandi marche ai prodotti a marchio del punto vendita. Quest’ultimi in genere, offrono la garanzia di una buona qualità finale ad un prezzo veramente conveniente.

Insomma, quello che si cerca è un buon compromesso tra qualità e prezzo. Ovviamente, sul cibo, rinunciare del tutto alla qualità solo per avere un risparmio più elevato è un grandissimo errore da non commettere in maniera assoluta.

Le tips del risparmio

A questo punto ci sembra doverosa dare qualche piccolo consiglio per risparmiare sulla spesa alimentare. Ovviamente è severamente vietato rinunciare ai prodotti di qualità solo per riuscire ad abbassare il valore dello scontrino, questo dovrebbe essere chiaro. Occorre un metodo e una buona dose di organizzazione. Innanzitutto è bene controllare le offerte presenti nei supermercati di zona. Non di rado è possibile trovare dei veri e propri affari.

Quindi in base alle offerte è possibile preparare un menù settimanale che evita gli sprechi e che permetta di comprare solo ed esclusivamente quello che serve. Per quello che riguarda la frutta e la verdura, i supermercati ogni settimana pensano a delle offerte e attingere da loro è la scelta migliore che si possa fare. Inoltre devi avere un grande alleato, il freezer.

Il freezer il tuo alleato

Questo sconosciuto elettrodomestico, il freezer, ha visto il suo momento di gloria durante la pandemia, quando, per non uscire tutti i giorni a fare la spesa, si facevano importanti scorte di prodotti. Oggi torna in auge per il nostro risparmio.

Il consiglio degli esperti sarebbe quello di congelare frutta e verdura di stagione per riuscire poi ad averla quando è fuori stagione. In questo modo si può avere ben il 30% di risparmio, evitando di acquistare prodotti che non sono di un determinato momento dell’anno, ma di cui se ne fa un largo consumo.