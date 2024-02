Risparmio in cucina, se butti l’acqua della pasta fai un grave errore: riutilizzala così e avrai un pane incredibile

Il risparmio inizia dai piccoli gesti, in cucina puoi risparmiare riutilizzando l’acqua della pasta. Ti basta fare in questo modo.

La crisi economica che ci tocca da vicino, ha spinto in molti a chiedersi, in che modo sia possibile risparmiare anche soli pochi euro. In realtà, curiosando sul web è possibile trovare moltissimi consigli su come sia possibile risparmiare anche nelle più semplici azioni quotidiane.

Si cerca il risparmio per quello che riguarda, il consumo di energia, che si tratti di acqua, luce o gas, ma anche per i beni di prima necessità, come, pane, pasta o frutta e verdura. Il web è pieno di tips che permettono un certo risparmio, ma allora perchè attendere che il risparmio arrivi da un abbassamento dai prezzi che difficilmente si verificherà a breve?

Si può ad esempio risparmiare, anche utilizzando in maniera alternativa alcuni elementi di scarti. Ad esempio tu, con l’acqua della pasta che cucini, che ci fai? Ancora la butti?

Ebbene, possiamo dirti che puoi utilizzare l’acqua della pasta in una maniera completamente differente. Puoi riuscire a risparmiare in maniera molto semplice, applicando questo semplice metodo anti spreco e ti assicuriamo essere molto efficace.

Le tips per il risparmio definitivo

Nostro caro consumatore, per te è il momento di risparmiare. Sì, devi farlo per alleggerire quella pressione e quello stress di cui soffri alla fine di ogni mese. Come puoi fare? Semplicemente applicando alla tua quotidianità alcune piccole tips che ti forniremo tra poco.

Per risparmiare sull’energia elettrica, ad esempio, puoi scegliere di utilizzare solo ed esclusivamente elettrodomestici che siano di classe elevata. Evita poi di acquistare prodotti sotto o sovra dimensionati per evitare sprechi e sovraccarichi. Invece, se vuoi evitare gli sprechi alimentari, allora devi organizzare la tua spesa dotandoti di carta, penna e offerte settimanali.

Riutilizza l’acqua della pasta

Le vecchie massaie ti direbbero che puoi utilizzare l’acqua della pasta per lavare i piatti. Un ottimo metodo per risparmiare acqua ed evitare sprechi. Ma sono in pochi a sapere che l’acqua della pasta gode di un’ottima possibilità di riutilizzo.

Ebbene, considerando il gran numero di minerali e di amidi che all’interno dell’acqua vengono raccolti, se vi si scioglie all’interno il lievito, si può utilizzare l’acqua della pasta in maniera molto semplice, per la preparazione dell’impasto di dolci e lieviti. Ovviamente, occorre aspettare che il liquido si freddi, prima di impastare, ma il metodo è molto efficace.