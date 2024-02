Farmacie vuote, questo medicinale non si trova più: la situazione è gravissima | Ora la cercano tutti

Questo medicinale non si trova più in nessuna farmacia: ecco la situazione.

Vi è una medicina che è diventata praticamente introvabile nel corso dell’ultimo periodo.

Si sta parlando per la precisione della soluzione fisiologica per l’idratazione in via endovenosa, che come segnalato dai medici è diventata introvabile presso le farmacie e le ASL.

Chiunque si ritrovi ad averne bisogno è costretto in questi giorni ad effettuare l’acquisto con pagamenti online, con gli interessati che pagano spesso cifre molto importanti.

Ecco dunque di seguito un quadro più completo in merito alla soluzione fisiologica introvabile presso il Servizio Sanitario Nazionale.

Soluzione fisiologica farmaco introvabile nelle farmacie: di cosa si tratta

Per chi non lo sapesse la soluzione fisiologica è composta da cloruro di sodio e da acqua sterile, una sorta di preparato di acqua e sale che ha come caratteristiche principali quelle della concentrazione di sali inorganici uguale a quella del plasma corporeo e della sterilità e purezza dal punto di vista microbiologico. Tale soluzione è stata utilizzata praticamente da chiunque nel corso della propria vita.

Si può infatti fare ricorso a tale metodo per diverse occasioni, ad esempio per i lavaggi nasali. La soluzione fisiologica è utile però anche per la terapia con aerosol, con l’acqua fisiologica che può rivelarsi di grandissima utilità per la diluizione di farmaci, così come anche per la pulizia degli occhi prima di determinati trattamenti. Diffuso è anche il metodo della somministrazione in via endovenosa allo scopo di riuscire a reintegrare i fluidi corporei nei casi di disidratazione.

Il problema della soluzione fisiologica introvabile

La soluzione fisiologica è ora diventata incredibilmente introvabile presso il Servizio Sanitario Nazionale. Un problema serissimo anche e soprattutto per tutti quei pazienti che ne necessitano per la reintegrazione dei fluidi contro la disidratazione. La flebo per i fluidi corporei rappresenta per tanti una vera e propria terapia, con patologie come quelle della perdita della memoria e del decadimento che richiedono per l’appunto proprio trattamenti di questo tipo.

L’idratazione risulta infatti possibile solo e soltanto con flebo di soluzione fisiologica, con l’assenza di questa soluzione che costringe tanti ad acquisti online o al recarsi dei pazienti in ospedale. Dal momento che la soluzione fisiologica è al momento introvabile una ottima alternativa da tenere in considerazione è quella della preparazione in casa, anche se prima di procedere sarebbe consigliabile chiedere il parere e il consiglio di un medico: la preparazione e la conservazione del preparato non possono garantire la totale purezza del risultato, per cui è necessario evitare in qualsiasi caso la somministrazione endovenosa soprattutto nel caso di soggetti più fragili.