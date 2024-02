Concorso scuola, pubblicate ora le date delle prove: 15mila posti disponibili in tutta Italia

Sono state pubblicate proprio in queste ore le date ufficiali delle prove per quello che riguarda la scuola. 15 mila sono i posti disponibili.

Il maxioncorso ha ora le sue date per quello che riguarda il settore scuola. Gli avvisi che in molti stavano aspettando sono finalmente usciti. A comunicare l’ufficialità delle prove ci ha pensato il messaggio presente sul portale InPa che svela sia gli orari che le date delle prove di concorso per quella che è forse una delle maggiori opportunità di quest’anno.

In Italia si assumono insegnanti, per la gioia di quanti aspirano a una cattedra, ma fino ad oggi non sono riusciti ancora ad ottenerla, per via di un sistema scolastico che da sempre, da poco spazio ai giovani.

I posti che sono stati messi a disposizione con questo concorso sono sia come insegnante comune che come sostegno, figura quest’ultima, di cui in Italia si avrebbe maggiore bisogno all’interno della scuola, ma è ancora troppo poco presente.

Si prevede la presenza di più di 370 mila canditati per i giorni delle prove, con una buona divisione tra i vari gradi di scuola. Il maggior numero di insegnanti sono ricercati per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, ovvero, medie e superiori.

Ecco quali saranno i giorni delle prove

I giorni in cui presentarsi per le prove d’esame sono stati pubblicati sul portale InPa, all’interno della sezione Pubblica Amministrazione. 4 sono i giorni scelti per le prove da sostenere. Lunedì 11 e martedì 12 marzo 2024 per gli aspiranti insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria. Da mercoledì 13 a martedì 19 per le scuole medie secondarie di primo e di secondo grado.

L’organizzazione sarà in diverse sessioni d’esame a seconda del numero di candidati dei quali è pervenuta la domanda per ogni singola regione. In questo modo si procederà alla migliore organizzazione possibile.

Gli orari delle prove

Le sessioni per quello che riguarda le prove del concorso si terranno sia al mattino che al pomeriggio, anche se ovviamente, molto dipenderà anche dal numero di domande che sono pervenute. In alcune regioni si prevedono numeri di gran lunga inferiori rispetto ad altre.

Per tutti coloro che ricopriranno il turno di mattina l’orario sarà dalle 9 alle 10:40, che se occorre essere sul posto alle 8:00, orario a cui iniziano le operazioni di identificazione. Invece nel pomeriggio occorre essere sul posto alle 13:30, con le prove che si svolgeranno tra le 14:30 e le 16:10. Importante avere con se il documento di riconoscimento in corso di validità e il codice fiscale.