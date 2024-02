Poste Italiane, ora assumono chiunque: eliminato un requisito fondamentale | Candidati e non potranno rifiutarti

Per l’assunzione presso Poste Italiane è stato eliminato un requisito fondamentale: candidati subito.

Chiunque desideri riuscire ad ottenere un posto presso Poste Italiane può ora con maggiore facilità raggiungere il proprio obiettivo.

I requisiti per poter essere assunti dall’azienda sono infatti cambiati radicalmente, ed ottenere un posto è ora incredibilmente più semplice.

Per poter lavorare presso Poste Italiane risulta infatti non esservi più il voto minimo per quanto riguarda il diploma dell’istruzione secondaria superiore, ma per quasi tutte le posizioni il discorso è lo stesso anche per la laurea.

Ecco dunque tutte le novità in merito ai requisiti necessari per riuscire ad entrare in Poste Italiane, un obiettivo reso ora incredibilmente più semplice dai recenti cambiamenti.

Poste Italiane: l’annuncio sulle nuove assunzioni

A partire da questo mese di febbraio sono arrivate significative novità per quanto riguarda le assunzioni presso Poste Italiane. L’azienda è come noto partecipata dallo Stato e non è del tutto pubblica: di conseguenza l’assunzione è possibile anche senza concorso, con un eventuale opportunità di contratto a tempo indeterminato che è in grado in più di assicurare quella stabilità cercata e desiderata da tantissimi giovani. Entrare in azienda è ora ancora più semplice in quanto non vi è più il requisito del voto minimo di 70 conseguito al diploma e del punteggio minimo di 102 su 110 per la laurea.

A comunicare l’ufficialità della cosa è stata per l’appunto Poste Italiane nella giornata di lunedì 19 febbraio, ovvero l’ultimo giorno utile per tutti coloro che desideravano candidarsi per la posizione di portalettere in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Un annuncio che rappresenta almeno per il momento l’addio al voto minimo al diploma o alla laurea: basta semplicemente essere in possesso di uno dei due titoli e nel caso dei portalettere di una patente di guida valida per la conduzione dei mezzi aziendali. Infine, esclusivamente per la provincia di Bolzano, bisogna essere in possesso anche del patentino di bilinguismo. Altri tipi di conoscenze specialistiche non sono invece richiesti, con la solita mail da parte di Poste Italiane che condurrà inizialmente al test di selezione di logica: tutti coloro che superano tale test vengono poi contattati nuovamente dall’azienda allo scopo di terminare il processo di selezione.

Poste Italiane: i requisiti del voto minimo del diploma e della laurea

Per il momento non è ancora chiaro se tali modifiche in merito ai requisiti per le assunzioni possano essere definitivi oppure no. Già nel corso del 2022 Poste Italiane aveva aperto le porte a tutti i diplomati e laureati, salvo poi reintrodurre il paletto del voto minimo a partire dal mese di agosto del 2023. L’attuale rimozione di questo requisito riguarda ora non soltanto i portalettere ma anche altri profili lavorativi come ad esempio gli addetti allo smistamento per le sedi di Belluno, Venezia, Verona e Padova.

Ad essere assunto può essere qualsiasi diplomato o laureato, a condizione però che vi sia la disponibilità a lavorare anche su turni notturni. Per tutti coloro che fossero interessati a lavorare in Poste Italiane e ad approfittare di questa occasione basta dunque andare a visitare la sezione Lavora con noi presente sul sito ufficiale dell’azienda.