Assunzioni, 376 OSS e infermieri ricercati in tutta Italia: contratto indeterminato | Il concorso sta per scadere

Nuove assunzioni e contratto a tempo indeterminato con il nuovo concorso per OSS e infermieri.

Un nuovo concorso per OSS e infermieri mette a disposizione tantissimi posti di lavoro con un contratto a tempo indeterminato.

Le figure ricercate sono tantissime, non solo per l’appunto infermieri e OSS ma anche medici e tecnici di laboratorio oltre anche a personale amministrativo.

Numerose aziende hanno dunque indetto questo nuovo concorso, con il bando che però si avvia ormai verso la scadenza.

Ecco quindi tutte le informazioni necessarie in merito al nuovo concorso per OSS e infermieri, dai requisiti per poter presentare la domanda alle modalità con cui poter effettuare la candidatura.

Il concorso per OSS e infermieri nel Lazio

Il concorso per OSS e infermieri è stato indetto in numerose parti d’Italia. Si parte ad esempio dal Lazio, con l’ASL Frosinone che ha lanciato il bando per arrivare all’assunzione a tempo indeterminato di ben 152 lavoratori precari. Nello specifico si ricercano 84 operatori socio sanitari, 41 infermieri, 11 terapisti della neuropsicomotricità, 9 tecnici sanitari di Laboratorio Biomedico, 3 fisioterapisti, 3 dietisti, e un tecnico sanitario di radiologia medica.

I requisiti principali per poter accedere al concorso consistono nella cittadinanza italiana, nella conoscenza della lingua italiana, nel godimento dei diritti civili e politici, nell’idoneità fisica all’impiego, nei titoli richiesti da uno specifico ruolo, nell’essere personale reclutato a tempo determinato attraverso procedure concorsuali e nell’aver maturato almeno 18 mesi di servizio anche non continuativi tra cui 6 tra il 31 gennaio del 2020 e il 31 dicembre del 2022. Per la presentazione delle domande la modalità è quella telematica tramite il sito aslfrosinone.it con l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). La scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata all’ormai prossimo 22 febbraio.

Il concorso per OSS e infermieri in Lombardia

Il concorso per OSS e infermieri in Lombardia è stato indetto dall’ASST Lariana di Como, con il bando in questione che parla nello specifico dell’assunzione con contratto a tempo indeterminato di 100 nuovi infermieri. Per poter accedere al concorso i requisiti di cui occorre essere in possesso sono i seguenti: cittadinanza italiana o di altri Paesi dell’Unione Europea, conoscenza della lingua italiana, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica all’impiego, iscrizione all’Albo, laurea triennale in Infermieristica (SNT/01), laurea di primo livello in Infermieristica (L/SNT1) o il diploma universitario di infermiere.

Le domande devono essere presentate sempre in modalità telematica sul sito asstlariana.iscrizioneconcorsi.it attraverso le proprie credenziali SPID o CIE. Il punteggio massimo da poter conseguire è di 100 punti così suddivisi: 30 punti per titoli e curriculum, 30 per la prova scritta, 20 per la prova pratica e 20 per la prova orale. Per poter presentare le domande la scadenza è stata fissata al prossimo 10 marzo con proroga all’11 marzo.