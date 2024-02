Paghetta ai figli, scoperto un trend preoccupante tra i giovani: se non stai attento perdi tutti i risparmi

Paghetta in contanti addio: oggi va di moda quella digitale. I pericoli della gestione virtuale del danaro da parte dei più piccoli.

Oggi, come un tempo, è d’uso effettuare un riconoscimento ai propri figli – perché sono stati bravi a scuola, per un compito domestico affidatogli e portato a termine con responsabilità o semplicemente come routine settimanale – tramite il denaro.

Stiamo parlando della classica, intramontabile “paghetta“. C’è chi la riceve tutte le settimane e chi, invece, una volta ogni tanto. C’è chi si vede allungare una banconota da 5 € o 10 € e chi, invece, ottiene lo stesso importo come “ricarica” di un conto virtuale.

Oggi non sono tantissimi i bambini dotati di un conto corrente personale, da utilizzare autonomamente, ma sono sempre più coloro i quali, anche giovanissimi, utilizzano App che possono via via essere “ricaricate” di soldi, con le quali acquistare, ad esempio, videogames o accessori per le loro console.

Un fenomeno, quest’ultimo, da monitorare con attenzione, poiché può rappresentare un elemento critico per lo sviluppo delle capacità di autocontrollo dei bambini. Se, per certi versi, il fatto che i bambini maneggino sempre meno denaro contante è un bene – v’è in tal modo, semplicemente, meno rischio che lo perdano – al contempo la sua sostituzione con la moneta “virtuale” rappresenta un pericolo da non sottovalutare.

Pagare in contanti vs pagare con un App

Lo stesso problema, peraltro, è facilmente riscontrabile anche negli adulti. Si pensi solo alla differenza che esiste per noi tra il pagare in contanti, con tutta la ritualità del gesto di estrarre il portafoglio dalla tasca, sfilare una o più banconote e porgerle al negoziante, ed acquistare tramite App sul cellulare, con un rapidissimo gesto della mano.

L’assenza di un chiaro gesto fisico può comportare, anche per chi ha una certa età, la perdita del controllo su quello che viene speso.

I giovani e l’educazione finanziaria

Alla luce di quanto sopra descritto, è facile immaginare come per i bambini l’assenza di denaro contante possa determinare una totale mancanza di controllo. Essere abituati sin da piccoli a gestire transazioni dematerializzate può rappresentare pertanto un serio problema per il futuro delle nuove generazioni.

Ma come riuscire a contenere una tale deriva? La prima opzione, da prendere seriamente in considerazione, è quella di tentare di alfabetizzare finanziariamente i nostri giovani. Non solo parlando del costo della vita o del valore del denaro, ma anche assumendosi il ruolo di modello educativo, tramite comportamenti pratici responsabili.